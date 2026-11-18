Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 18 - 22/11/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện mất điện?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 18 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 18 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 18 - 22/11/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Bình; Thạnh Phú; Thạnh Trung, Xã Hoả Lựu, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 14:00:00 ngày 21/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhơn Phú, Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:30:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Đông Phú, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Đông Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân An, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Long Lợi, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Xã Vị Thủy - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Vị Thủy - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Vĩnh Tường, TP - Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Tường- TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã VịThủy - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/11/2026 đến 13:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vị Thủy - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã VĩnhThuận Đông,TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2 và một phần ấp 7, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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