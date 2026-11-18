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Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 18 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 18 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 18 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh





KHU VỰC: Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Bình; Thạnh Phú; Thạnh Trung, Xã Hoả Lựu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 14:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhơn Phú, Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Đông Phú, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Đông Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân An, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Long Lợi, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: Xã Vị Thủy - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vị Thủy - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Tường, TP - Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Vĩnh Tường- TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã VịThủy - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/11/2026 đến 13:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Vị Thủy - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã VĩnhThuận Đông,TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn





KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2 và một phần ấp 7, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện