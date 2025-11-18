Mới nhất
Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thứ ba, 20:35 18/11/2025 | Thời sự
Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Clip từ camera ghi lại cảnh hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống mặt đường.

Một vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 17/11. Clip ghi lại cảnh một phần quả đồi nằm sát đường bất ngờ đổ sập, kéo theo khối đất đá khổng lồ kèm nước mưa xối xả tràn xuống khu dân cư.

Chị Nguyễn Thị Tâm An, trú thôn 2 xã Yang Mao kể: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đất đá đã tràn như thác xuống trước cửa, cuốn theo đồ đạc và 2 chiếc xe máy của gia đình. Tôi chỉ kịp gọi chồng con rồi cả nhà chạy thục mạng ra ngoài ”.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Máy móc được đưa đến hiện trường để dọn dẹp.

Đến trưa 18/11, lực lượng chức năng xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) vẫn khẩn trương dọn dẹp, mở đường tạm sau khi hàng nghìn m³ đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, khiến tuyến đường bị phong tỏa hoàn toàn.

Tại hiện trường, máy móc, nhân lực được huy động liên tục từ sáng sớm. Việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do đất đá vẫn còn trượt theo từng đợt nhỏ. Hàng nghìn m³ đất đá đã chắn ngang tuyến đường, khiến giao thông tê liệt. Hiện lực lượng chức năng mới mở được một lối nhỏ đủ cho xe máy qua lại, còn ô tô và xe tải vẫn phải chờ thông tuyến.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Đất đá chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt.

Chính quyền xã Yang Mao cho biết, tuyến đường Trường Sơn Đông nối xã với huyện M’đrắk dài khoảng 15 km. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, từ sáng 17/11 đến chiều 18/11, trên toàn tuyến đã ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, một số điểm có khối lượng sạt lớn, gây chia cắt hoàn toàn việc đi lại của người dân.

Hiện lực lượng chức năng vẫn túc trực tại các điểm nguy cơ cao, tiếp tục mở đường, đồng thời khuyến cáo người dân không đi vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Cũng trong hôm nay, lực lượng cứu hộ tại xã Yang Mao đã dùng dây thừng hỗ trợ 200 hộ dân vượt sông an toàn, sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở.

Clip chính quyền địa phương dọn hốt điểm sạt lở.


MINH MINH
Top