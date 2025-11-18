Mới nhất
Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?

Thứ ba, 07:08 18/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 5 độ.

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh từ đêm qua (17/11), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. 

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 14–16 độ, vùng núi và trung du 11–13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ trung bình 15–17 độ, vùng núi 13–15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Đêm 18 và ngày 19/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: nhiệt độ thấp nhất 12–15 độ, vùng núi và trung du 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ trung bình 14–16 độ, vùng núi và trung du 12–14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ.

Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Ảnh minh họa: TL

Trung Bộ đang trong cao điểm đợt mưa lũ lớn và diện rộng nhất từ đầu mùa. Nguyên nhân do gió Đông ẩm ở độ cao 5000m chi phối trên một phạm vi rộng, cộng thêm gió Đông Bắc dồn xuống tương tác với dãy Trường Sơn hình thành lên mây đối lưu và trút mưa liên tục xuống.

Dự báo từ nay đến đêm 18/11: TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Mưa to đến rất to, lượng mưa 200–400mm, cục bộ có nơi mưa to vượt > 700mm.

Khánh Hòa: Mưa to, cục bộ mưa rất to, 100–200mm, cục bộ có nơi mưa to > 350mm.

Hà Tĩnh và Quảng Trị: Mưa vừa, mưa to, 80–150mm, cục bộ có nơi mưa to > 250mm.

Ngày 19/11: TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Mưa to đến rất to, 50–100mm, cục bộ có nơi mưa > 200mm.

Cảnh báo trong mưa dông nguy cơ đi kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/11 đến ngày 19/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 18/11 có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to.

- Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/11 đến ngày 27/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Quảng Trị: Có mưa vài nơi, từ ngày 20/11 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày trời nắng. Trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ đêm 19/11 trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến khoảng ngày 21/11; từ ngày 22/11 mưa lớn có xu hướng giảm.

- TP Huế và Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21/11; sau có mưa vài nơi.

- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay không khí lạnh tràn về nước ta ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Bắc Bộ trời chuyển rét, trong khi Trung Bộ có mưa rất to.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuầnTin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cuối tuần (16/11) khả năng đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, trong khi miền Trung có mưa lớn.

L.Vũ (th)
