Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, chiều 17/11, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ca ghép gan vừa được thực hiện thành công giúp hồi sinh cuộc đời bé gái 2 tuổi.

Trước đó, bé N.T.V. (2 tuổi, trú Quảng Ngãi) được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh, một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Dù được phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi, tình trạng bệnh vẫn diễn tiến nhanh khiến các ống mật trong gan xơ hóa nặng, dẫn đến xơ gan ứ mật và suy chức năng gan, buộc phải chỉ định ghép gan để duy trì sự sống.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép gan.

Ngày 7/10, ngay khi nhận thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Chợ rẫy (TP HCM), Bệnh viện Trung ương Huế kích hoạt quy trình hội chẩn và chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị ngay trong đêm.

Ê kíp lấy tạng lên đường vào sáng 8/10, tiến hành chia gan trên cơ thể người hiến và vận chuyển về Huế để ghép cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật hoàn tất lúc 3 giờ sáng ngày 9/10, gan được tái tưới máu hồng hào, tiết mật tốt. Quá trình hậu phẫu tiến triển thuận lợi, chức năng gan phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng.

Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình vận chuyển tạng hiến để thực hiện ca ghép.

Dự báo thời tiết 18/11/2025: Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Theo VietnamNet, thời tiết ngày hôm nay 18/11/2025 các vùng trên cả nước như sau: Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 7 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi và trung du 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi

Báo Thanh niên cho biết, ngày 17/11, UBND xã La Lay (Quảng Trị) thông tin, đã xác minh được danh tính tài xế điều khiển xe tải vượt ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi.

Cụ thể, xe tải gặp nạn BS 75H-007.13 do tài xế Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị). Tài xế Thành chở than đi theo hướng từ cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa, khi đi qua khu vực ngầm tràn A Rông Trên, tài xế đã lách rào chắn và biển cấm vượt qua ngầm tràn.

Người dân ghi lại cảnh tài xế Thành điều khiển xe tải vượt ngầm tràn. Ảnh cắt từ clip

Khi xe ra tới giữa cầu thì cabin xe bị nước đẩy trôi lệch khỏi thành cầu. Tài xế lúc này bám vào thùng xe phía sau. Khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe đã bị lật cách cầu 20 m, tài xế bị nước cuốn trôi.

Ra đầu thú sau khi đâm một người trọng thương

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, ngày 17-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông tin nghi phạm đâm vào cổ một người đàn ông tại xã Đăk Sao khiến nạn nhân bị thương nặng đã ra đàu thú sau hai ngày bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 tối 14-11, tại một quán ăn ở thôn Năng Lớn 3, Phan Quốc Hậu (32 tuổi, trú thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao) đã dùng dao đâm vào vùng cổ anh Nguyễn Văn Điệp (35 tuổi, trú xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình).

Cú đâm khiến anh Điệp bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 211 (tỉnh Gia Lai). Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn khỏi địa phương.

Nghi phạm Phan Quốc Hậu ra đầu thú sau 2 ngày đâm người rồi bỏ trốn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Đến ngày 15-11, Công an xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tố giác của người dân về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Năng Lớn 3.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã lập tức xuống hiện trường, tiến hành xác minh. Qua điều tra ban đầu, xác định Hậu là nghi phạm chính gây ra thương tích cho anh Điệp.

Ngay sau đó Công an xã Đăk Sao triển khai lực lượng truy tìm, đồng thời phối hợp các tổ an ninh trật tự cơ sở vận động gia đình nghi phạm, tuyên truyền và thuyết phục Hậu ra đầu thú.

Đến 8h30 sáng 16-11, sau hai ngày bỏ trốn, Phan Quốc Hậu đã đến Công an xã Đăk Sao đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Công an xã đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định.

Vụ sạt lở ở Hùng Sơn: Bội đội Biên phòng nhận nuôi 2 cháu bé có bố mẹ mất tích

Sáng 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức lễ nhận con nuôi 2 cháu Zơ Râm Hải Dương (7 tuổi) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi). Hai cháu là con của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi) và chị Bríu Thị Tép (27 tuổi) - nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ ban đầu 2 cháu 3 triệu đồng, tặng 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng, đồng thời cam kết hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

Mất mát của các cháu và gia đình là quá lớn và không gì có thể bù đắp. Với trách nhiệm của người lính biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry sẽ đồng hành, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, trưởng thành. Đồn sẽ là điểm tựa để các cháu vững bước trong chặng đường phía trước.

2 con của đôi vợ chồng mất tích trong vụ sạt lở đất ở Đà Nẵng được biên phòng nhận nuôi.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, vụ sạt lở làm 3 người mất tích. Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương và các lực lượng đã sơ tán hơn 200 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm đảm bảo đời sống cho bà con. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết thêm:

"Trong hai ngày nay, trên địa bàn xã Hùng Sơn mưa rất lớn, lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bốn chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng vẫn kiên trì tham gia. Riêng hai cháu nhỏ, Bộ đội Biên phòng, cụ thể là Đồn Biên phòng Ga Ry đã nhận nuôi và xác định sẽ chăm sóc các cháu đến khi học hết lớp 12".

Như VOV đã thông tin, sáng 14/11 tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Một lượng lớn đất đá từ trên núi đổ xuống khu vực sản xuất nương rẫy, vùi lấp nhiều vị trí và khiến 3 người đang làm rẫy mất liên lạc. 3 nạn nhân gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép và cháu Hốih Zi Nút. Địa hình chia cắt, đất đá tiếp tục dịch chuyển khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới gồm Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ).