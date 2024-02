Hành động dại dột của người đàn ông Hải Dương cầm gạch ném vào tổ công tác

Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Minh (SN 1973, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Đây là đối tượng đã chửi bới, dùng gạch ném thẳng vào Tổ công tác của huyện, sử dụng dao phóng lợn tấn công những người tiếp cận và có hành vi mở van khoá bình gas, tẩm xăng vào chăn, cầm sẵn bật lửa, đe dọa sẵn sàng châm lửa nếu có người tiếp cận.

Đối tượng Minh cầm gạch ném về phía Tổ công tác khi lực lượng chức năng đang tuyên truyền, vận động.

Trước đó, vào sáng 31/1, Công an xã Thanh Hải nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Nhắc (SN 1954, ở thôn Thừa Liệt, xã Thanh Hải) về việc bị Nguyễn Danh Minh đang có hành vi hủy hoại tài sản của gia đình bà (do 2 bên có mâu thuẫn tranh chấp đất). Ngay sau đó, Công an xã Thanh Hải tham mưu cho Chủ tịch UBND xã cử Tổ công tác đến hiện trường, kiểm tra, xác minh và ngăn chặn vụ việc.

Khi đến hiện trường, Tổ công tác nhận thấy trên thửa đất của gia đình bà Nhắc có một máy xúc của anh L.X.Đ (SN 1974, cùng thôn Thừa Liệt, xã Thanh Hải, do Minh thuê) điều khiển đang đập nhà (nhà cũ của bà Nhắc). Ngay lập tức, Tổ công tác yêu cầu Minh và người lái máy xúc dừng ngay hành vi trên. Tuy nhiên, Minh không hợp tác, còn chửi bới, cầm dao phóng lợn và 2 bình gas to kèm theo xăng đe dọa, ngăn cản Tổ công tác của UBND xã Thanh Hải.

Đối tượng mở van khoá bình gas, tẩm xăng vào chăn, cầm sẵn bật lửa, đe dọa sẵn sàng châm lửa nếu có người tiếp cận.

Nhận thấy tình hình có diễn biến phức tạp, Công an xã Thanh Hải đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau đó, Công an huyện Thanh Hà chỉ đạo lực lượng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện đến hiện trường vụ việc.

Khoảng 10h cùng ngày, khi các cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền, vận động Minh hợp tác thì đối tượng tiếp tục chửi bới, dùng gạch ném thẳng vào tổ công tác của huyện. Đồng thời sử dụng dao phóng lợn tấn công những người đến gần và có hành vi mở van khoá bình gas, tẩm xăng vào chăn, cầm sẵn bật lửa, đe dọa sẵn sàng châm lửa nếu có người tiếp cận.

Đối tượng Nguyễn Danh Minh tại cơ quan công an.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự áp sát, khống chế Nguyễn Danh Minh thành công, ngăn chặn không để đối tượng gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của các thành viên đoàn làm việc và nhân dân.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đang củng cố hồ sơ và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản đối với Nguyễn Danh Minh.

