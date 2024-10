Hành động đẹp của thiếu úy công an xã khi phát hiện biểu hiện bất thường của bé gái

Đại diện xã Quảng Chính (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, mới đây Công an địa phương đã xác minh và giúp cháu gái quê tỉnh Lai Châu trở về nhà an toàn sau khi xuống địa bàn Hải Hà tìm việc theo lời giới thiệu của người quen.

Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, thiếu úy Đào Phương Đông-cán bộ Công an xã Quảng Chính phát hiện một bé gái đang đi bộ trên đoạn đường thuộc thôn 4. Nhận thấy bé gái có biểu hiện hoang mang, lo lắng, thiếu úy Đông đã hỏi thăm và tiến hành xác minh.

Công an xã Quảng Chính hỗ trợ kinh phí giúp cháu L.T.H về nhà. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua tìm hiểu được biết, bé gái tên L.T.H (SN 2011, trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). Gia đình cháu H. có hoàn cảnh éo le, mẹ mất sớm, bố lập gia đình mới và cháu được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Do nhà nghèo và tin vào lời giới thiệu của người quen nên cháu H. bắt xe đến huyện Hải Hà để tìm kiếm việc làm. Sau đó, thiếu úy Đông đưa cháu Hà về trụ sở Công an xã và liên hệ với gia đình.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Chính đã kết nối được với gia đình giúp mọi người yên tâm về sự an toàn của con gái. Sau đó, công an xã đã sắp xếp và hỗ trợ kinh phí để cháu H. trở về nhà an toàn.

Hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Chính không chỉ giúp cháu H. trở về nhà an toàn, mà còn là minh chứng cho việc lực lượng công luôn sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn.

