(S)TRONG Trọng Hiếu tổ chức world tour đầu tiên trong sự nghiệp, mang văn hóa Việt Nam ra thế giới

(S)TRONG Trọng Hiếu tên đầy đủ Nguyễn Trọng Hiếu, lớn lên ở Đức trước khi về Việt Nam tham gia cuộc thi "Vietnam Idol 2015", đoạt quán quân. Thời điểm mới nổi tiếng, anh tập trung cho hoạt động trình diễn, phát huy thế mạnh ngoại hình lẫn vũ đạo. Phần lớn ca khúc của anh như "Con đường tôi", "I’m Sorry Babe"," Anh đổ rồi đấy", "Vẽ thế giới"... đều có tiết tấu sôi động.

Các nhạc phẩm hiện đại của (S)TRONG Trọng Hiếu còn được nhận xét phù hợp định hướng chinh phục khán giả quốc tế của ca sĩ. Anh từng tham gia sân chơi Eurovision Song Contest (cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu) của Đức, xếp hạng ba. Tháng 7/2024, anh ra MV "Rise Up Underdog", hợp tác Scott Quin - nhạc sĩ từng đồng sáng tác "A Brand New Day" cho BTS...

Cuối năm 2024, nam ca sĩ, nhạc sĩ đổi nghệ danh bằng cách chọn gắn thêm chữ "S" để khẳng định nguồn gốc, tình yêu dành cho quê hương, kết hợp chữ "Strong" trong tiếng Anh, thể hiện tinh thần mạnh mẽ. (S)TRONG Trọng Hiếu còn gây chú ý tại cuộc thi "Anh trai vượt ngàn chông gai", thể hiện hình ảnh đa năng...

Ca sĩ, nhạc sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu. Ảnh FBNV

Năm 2025, (S)TRONG Trọng Hiếu ra mắt ca khúc "Kho báu", sản phẩm ghi dấu ấn với MV đạt gần 30 triệu lượt xem. Nam ca sĩ cho biết đây là ca khúc đầu tiên giúp anh chạm đến điều mình thực sự mong muốn trong âm nhạc: kết nối trái tim với trái tim. Sự đón nhận dành cho "Kho báu" giúp anh nhận ra quê hương luôn có chỗ dành cho mình.

Sau 11 năm hoạt động nghệ thuật, Trọng Hiếu chuẩn bị thực hiện world tour đầu tiên trong sự nghiệp, đi qua Việt Nam, Đức và Mỹ. Theo kế hoạch, world tour sẽ bắt đầu tại Hà Nội vào ngày 7/11/2026 với liveshow "(S)TRONG Dị Kiều Show 2026 - Đến Giây Cuối Cùng". Sau đó, anh trở lại Đức với 12 đêm diễn tại 12 thành phố, dự kiến từ ngày 13/2 đến 6/3/2027, trước khi tiếp tục hành trình tại Mỹ.

(S)TRONG Trọng Hiếu chia sẻ trong chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" mới được phát sóng, (S)TRONG Trọng Hiếu không giấu được sự hào hứng khi nói về cột mốc này. Anh cho biết bản thân đã có hai lần thực hiện tour tại Đức, qua đó tích lũy kinh nghiệm về cách tổ chức và vận hành những chuyến lưu diễn. Việc lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ để biểu diễn cũng khiến anh đặc biệt mong chờ.

Với nam ca sĩ, Việt Nam không chỉ là nơi anh bắt đầu sự nghiệp sau khi trở thành Quán quân "Vietnam Idol 2015", mà còn là quê hương của bố mẹ, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê và tạo điều kiện để anh học hỏi, phát triển thành một nghệ sĩ. Đây cũng là dịp anh gặp gỡ những người hâm mộ thuộc fandom Sao - cộng đồng đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.

(S)TRONG Trọng Hiếu luôn ấp ủ khát vọng đưa văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ mong muốn mang câu chuyện về nguồn cội Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Trước đó, hình ảnh nón lá, áo dài cùng những yếu tố văn hóa Việt đã được anh đưa vào các tiết mục biểu diễn tại Đức. Với (S)TRONG Trọng Hiếu, hành trình lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi anh đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi mình thuộc về đâu. Từ sự thấu hiểu ấy, nam ca sĩ muốn dùng âm nhạc làm cầu nối, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

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