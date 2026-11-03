Tin sao 3/11: Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh, Phương Oanh sẵn sàng hành trình chinh phục Miss World 2027

Ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp âm nhạc khi chào đón sinh nhật 9 tuổi ca khúc "Em ngày xưa khác rồi". Chặng đường âm nhạc của Hiền Hồ bắt đầu vào ngày 2/11/2017 với sản phẩm đầu tay "Em ngày xưa khác rồi".

