Tin sao 3/11: Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh, Phương Oanh sẵn sàng hành trình chinh phục Miss World 2027

Thứ ba, 18:00 03/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên Việt Anh khi tham gia một sự kiện về thời trang, trong khi đó Hoa hậu Phương Oanh tiết lộ sẵn sàng cho hành trình chinh phục Miss World 2027.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh và Phương Oanh chuẩn bị cho Miss World 2027 - Ảnh 1.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến "gây sốt" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trẻ trung, gợi cảm và nhan sắc đầy cuốn hút. Nữ siêu mẫu nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ nhờ sắc vóc mặn mà và gu thời trang năng động chẳng khác nào thuở đôi mươi.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh và Phương Oanh chuẩn bị cho Miss World 2027 - Ảnh 2.

"Búp bê" Thanh Thảo khiến khán giả ngỡ ngàng trước nhan sắc tươi trẻ, thần thái trong hình ảnh mới nhất được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh và Phương Oanh chuẩn bị cho Miss World 2027 - Ảnh 3.

Diễn viên Anh Đào hạnh phúc chia sẻ hình ảnh vui tươi, hạnh phúc ngập tràn cùng ông xã - diễn viên Anh Tuấn nhân ngày sinh nhật anh. 

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh và Phương Oanh chuẩn bị cho Miss World 2027 - Ảnh 4.

Hoa hậu Phan Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng tại một sự kiện, đồng thời tiết lộ đã sẵn sàng mang tinh thần trái tim nhiệt thành của người con đất Việt đến với Miss World lần thứ 74, được tổ chức vào tháng 5/2027 tại Tanzania.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh và Phương Oanh chuẩn bị cho Miss World 2027 - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ loạt ảnh khi tham gia một sự kiện về thời trang. Đáng chú ý, trong đó có những tấm hình Quỳnh Nga xinh tươi, tình tứ bên bạn trai Việt Anh.

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh và Phương Oanh chuẩn bị cho Miss World 2027 - Ảnh 6.

Ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp âm nhạc khi chào đón sinh nhật 9 tuổi ca khúc "Em ngày xưa khác rồi". Chặng đường âm nhạc của Hiền Hồ bắt đầu vào ngày 2/11/2017 với sản phẩm đầu tay "Em ngày xưa khác rồi". 

Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh và Phương Oanh chuẩn bị cho Miss World 2027 - Ảnh 7.

Ca sĩ Lương Bích Hữu "đốn tim" người hâm mộ khi khoe sắc trong thiết kế váy đỏ rực rỡ, tôn lên làn da trắng mịn không tì vết cùng gương mặt trẻ trung bất chấp thời gian.

(Ảnh FB nhân vật)

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