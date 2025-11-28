Mới nhất
Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em Việt

Thứ sáu, 21:23 28/11/2025 | Y tế
GĐXH - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề: "Vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em", nhằm cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng.

Các vi chất dinh dưỡng giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển thể lực, trí não, chiều cao và sức khỏe toàn diện, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Vì vậy, những thành tựu khoa học liên quan đến vi chất cần được cập nhật thường xuyên, được truyền tải chính xác và thể hiện rõ ràng trong các sản phẩm dinh dưỡng thế hệ mới.

Nhằm nâng cao chuyên môn y khoa đối với các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh đó, truyền tải đến mọi người những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, ngày  27/11 vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Tại buổi Hội thảo chuyên đề: "Vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em" với sự tham gia của đông đảo các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng - nhi khoa,...

Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em Việt - Ảnh 1.

Hội thảo chuyên đề: "Vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em" tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày 27/11.

Tại Hội thảo đã tập trung cập nhật những dẫn chứng khoa học mới nhất về vai trò của Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2 trong phát triển hệ xương của trẻ em, từ cơ chế hấp thu, chuyển hoá đến ứng dụng lâm sàng và tối ưu hoá bổ sung. Các nội dung chính được trình bày bao gồm:

- Cập nhật vai trò Canxi, Vitamin D3 và Vitamin K2 trong phát triển xương dưới góc nhìn dược lý.

- Minh bạch chất lượng - Nền tảng khoa học cho lựa chọn lâm sàng.

- Tối ưu hoá bổ sung Canxi để hỗ trợ chiều cao vượt trội.

Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em Việt - Ảnh 2.

Hiểu đúng vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em là nội dung được các nhà khoa học, các bác sĩ tập trung thảo luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em”.

Buổi Hội thảo quy tụ đội ngũ báo cáo viên uy tín, là các Giáo sư, Tiến sĩ hàng đầu đến từ Bộ môn Nhi và Bộ mô Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội, cùng các chuyên gia từ các bệnh viện lớn. Bao gồm:

- Chủ toạ: PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thuý - Trưởng Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

- Báo cáo viên:

+ TS. Trần Thanh Tùng - Phó trưởng Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội

+ GS.TS Nguyễn Ngọc Chiến - Viện trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia

+ TS. Nguyễn Thị Thuý Hồng - GVC Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội - Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Tiêu hoá - Bệnh viện Nhi TW.

+ PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà - Phó trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi TW.

"Các vi chất dinh dưỡng giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển thể lực, trí não, chiều cao và sức khỏe toàn diện, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Vì vậy, những thành tựu khoa học liên quan đến vi chất cần được cập nhật thường xuyên, được truyền tải chính xác và thể hiện rõ ràng trong các sản phẩm dinh dưỡng thế hệ mới". - PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà, Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội, nói tại hội thảo Vai trò vi chất trong nâng cao tầm vóc trẻ em.

Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em Việt - Ảnh 3.

Buổi Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều các bác sĩ nhi khoa, chuyên gia dinh dưỡng, nhà nghiên cứu và giảng viên đến từ nhiều cơ sở y tế.

Sự kiện là diễn đàn quan trọng để các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng - nhi khoa trao đổi các kinh nghiệm thực hành, cập nhật kiến thức chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu tối ưu hoá giải pháp nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam.

Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em Việt - Ảnh 4.Hội thảo khoa học 'Tấm vé sức khỏe' cho người cao tuổi

Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, Đồng Tháp, đã diễn ra hội thảo dinh dưỡng với chủ đề Trao tặng tấm vé sức khỏe từ CaloSure America – Hỗ trợ phục hồi sức khỏe và tăng cường đề kháng. Chương trình do Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam và hệ thống Thế Giới Sữa cùng Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí tổ chức.

Vi chất dinh dưỡng: 'Chìa khóa' mở ra tầm vóc vượt trội cho trẻ em Việt - Ảnh 5.Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam

GĐXH - Vừa qua, Viện Đông y Việt Nam phối hợp với các chuyên gia vừa tổ chức Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam.

Bảo An
