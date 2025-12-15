Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?
GĐXH - Nguyên nhân chậm tiến độ là do điều chỉnh quy hoạch, tăng giá vật liệu và sự thiếu tích cực của chủ đầu tư, dẫn đến lãng phí tài nguyên và mất cơ hội đầu tư, việc làm...
Cụm công nghiệp (CCN) Thượng Ninh (Thanh Hóa) được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án với tổng vốn 110 tỷ đồng này vẫn chỉ là một bãi đất ngổn ngang, nham nhở và liên tục phải xin gia hạn tiến độ.
CCN Thượng Ninh, đóng tại xã Thượng Ninh, được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập từ năm 2019, giao Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Minh Nguyên làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án có diện tích khoảng 20 ha với tổng vốn dự kiến 110 tỷ đồng. Giá đất cụ thể sau khi trừ chi phí (không bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) được phê duyệt là 754.253 đồng/m².
Theo quy hoạch ban đầu, Cụm công nghiệp (CCN) Thượng Ninh được định hướng thu hút đa dạng ngành nghề như may mặc, giày da, chế biến nông – lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng… Quan trọng hơn, khi đi vào hoạt động, CCN này được kỳ vọng sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các vùng lân cận, qua đó góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của một xã miền núi còn nhiều khó khăn.
Thế nhưng, sau khi được phê duyệt, dự án đến nay vẫn chỉ là một bãi đất rộng với các hạng mục xây dựng ngổn ngang, dang dở. Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, toàn bộ mặt bằng CCN Thượng Ninh vẫn trong tình trạng thi công dở dang; nhiều khu vực mới chỉ được san gạt sơ bộ, các tuyến đường nội bộ chỉ hình thành một phần nền, chưa được trải nhựa hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.
Tại công trường, các loại vật liệu xây dựng như ống cống bê tông, đá dăm, cát sỏi được tập kết thành từng đống, rải rác khắp khu vực. Đáng chú ý, máy móc, phương tiện và nhân lực thi công xuất hiện rất thưa thớt, không tương xứng với quy mô cũng như thời gian triển khai của một dự án được kỳ vọng là động lực phát triển kinh tế địa phương.
Sự chậm trễ kéo dài của dự án đã khiến nhiều người dân sống gần CCN Thượng Ninh không khỏi bức xúc. Theo phản ánh, thời điểm triển khai, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng nhường đất với kỳ vọng con em có thể tìm được việc làm ngay tại quê nhà, không còn cảnh “tha phương cầu thực”, đời sống kinh tế gia đình từng bước được cải thiện.
Tuy nhiên, kỳ vọng ấy đang dần nhường chỗ cho sự thất vọng. Một người dân sinh sống gần CCN Thượng Ninh bày tỏ: “Bao nhiêu hy vọng của chúng tôi giờ đang dần trở thành nỗi thất vọng. Việc dự án chậm đưa vào vận hành không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn làm mất cơ hội thu hút đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và sinh kế của người lao động địa phương”.
Thông tin từ UBND xã Thượng Ninh xác nhận, dự án CCN Thượng Ninh đã chậm tiến độ và địa phương đã nhiều lần có văn bản đôn đốc chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã phải gia hạn và điều chỉnh tiến độ tới 4 lần.
Theo Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 7/10/2025 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký ban hành, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh mốc thời gian thực hiện dự án. Đáng chú ý, quyết định này nêu rõ nguyên nhân chậm trễ không chỉ xuất phát từ các yếu tố khách quan như điều chỉnh quy hoạch, biến động giá vật liệu xây dựng, thiếu hụt lao động, mà còn do “chủ đầu tư chưa thật sự tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công”.
Đến hết quý IV/2025, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng. Từ quý I/2026 đến hết quý IV/2026, chủ đầu tư phải hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút các dự án thứ cấp.
UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Minh Nguyên tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thành hạ tầng. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục chậm trễ do lỗi chủ quan, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định của pháp luật đất đai. Chủ đầu tư sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ chi phí nào đã bỏ ra.
Ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, cho biết chủ đầu tư đã thừa nhận trách nhiệm và cam kết hoàn thành theo mốc thời gian mới trong buổi kiểm tra của Sở Công Thương vào ngày 15/9/2025.
"Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, phía chủ đầu tư cũng đã bắt đầu tái khởi động thi công dự án. Đặc biệt, hiện nay đã có một nhà đầu tư thứ cấp vào và bắt đầu xây dựng các hạng mục nhà xưởng. Chúng tôi cũng hi vọng, chủ đầu tư sẽ giữ đúng cam kết, sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng...", ông Tuấn cho biết thêm.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Từ nay tới tháng 1/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện; Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các chế độ liên quan đến tiền lương.
Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'Thời sự - 21 giờ trước
Công an phường ở TPHCM sẽ rà soát, kiểm tra các nguồn tin, tin báo liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang gây "lùm xùm" trên mạng.
Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vongThời sự - 1 ngày trước
Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.
Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết hôm nay ngày 14/12, không khí lạnh thấm sâu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ nay tới tháng 2/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện.
Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.
Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗiThời sự - 2 ngày trước
Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn vềThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...
Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổiThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ người phụ nữ có hành vi cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi đang chơi trong hẻm đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...