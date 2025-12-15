Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?

Cụm công nghiệp (CCN) Thượng Ninh (Thanh Hóa) được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án với tổng vốn 110 tỷ đồng này vẫn chỉ là một bãi đất ngổn ngang, nham nhở và liên tục phải xin gia hạn tiến độ.

CCN Thượng Ninh, đóng tại xã Thượng Ninh, được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập từ năm 2019, giao Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Minh Nguyên làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án có diện tích khoảng 20 ha với tổng vốn dự kiến 110 tỷ đồng. Giá đất cụ thể sau khi trừ chi phí (không bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) được phê duyệt là 754.253 đồng/m².

Toàn cảnh Dự án Cụm công nghiệp Thượng Ninh.

Theo quy hoạch ban đầu, Cụm công nghiệp (CCN) Thượng Ninh được định hướng thu hút đa dạng ngành nghề như may mặc, giày da, chế biến nông – lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng… Quan trọng hơn, khi đi vào hoạt động, CCN này được kỳ vọng sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các vùng lân cận, qua đó góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của một xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Thế nhưng, sau khi được phê duyệt, dự án đến nay vẫn chỉ là một bãi đất rộng với các hạng mục xây dựng ngổn ngang, dang dở. Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, toàn bộ mặt bằng CCN Thượng Ninh vẫn trong tình trạng thi công dở dang; nhiều khu vực mới chỉ được san gạt sơ bộ, các tuyến đường nội bộ chỉ hình thành một phần nền, chưa được trải nhựa hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.

Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ.

Tại công trường, các loại vật liệu xây dựng như ống cống bê tông, đá dăm, cát sỏi được tập kết thành từng đống, rải rác khắp khu vực. Đáng chú ý, máy móc, phương tiện và nhân lực thi công xuất hiện rất thưa thớt, không tương xứng với quy mô cũng như thời gian triển khai của một dự án được kỳ vọng là động lực phát triển kinh tế địa phương.

Sự chậm trễ kéo dài của dự án đã khiến nhiều người dân sống gần CCN Thượng Ninh không khỏi bức xúc. Theo phản ánh, thời điểm triển khai, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận, sẵn sàng nhường đất với kỳ vọng con em có thể tìm được việc làm ngay tại quê nhà, không còn cảnh “tha phương cầu thực”, đời sống kinh tế gia đình từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, kỳ vọng ấy đang dần nhường chỗ cho sự thất vọng. Một người dân sinh sống gần CCN Thượng Ninh bày tỏ: “Bao nhiêu hy vọng của chúng tôi giờ đang dần trở thành nỗi thất vọng. Việc dự án chậm đưa vào vận hành không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn làm mất cơ hội thu hút đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và sinh kế của người lao động địa phương”.

Nhiều khu vực mới chỉ được san gạt mặt bằng sơ bộ, các tuyến đường nội bộ chỉ mới có một phần nền, chưa được trải nhựa hoàn thiện.

Thông tin từ UBND xã Thượng Ninh xác nhận, dự án CCN Thượng Ninh đã chậm tiến độ và địa phương đã nhiều lần có văn bản đôn đốc chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã phải gia hạn và điều chỉnh tiến độ tới 4 lần.

Theo Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 7/10/2025 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký ban hành, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh mốc thời gian thực hiện dự án. Đáng chú ý, quyết định này nêu rõ nguyên nhân chậm trễ không chỉ xuất phát từ các yếu tố khách quan như điều chỉnh quy hoạch, biến động giá vật liệu xây dựng, thiếu hụt lao động, mà còn do “chủ đầu tư chưa thật sự tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công”.

Đến hết quý IV/2025, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng. Từ quý I/2026 đến hết quý IV/2026, chủ đầu tư phải hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút các dự án thứ cấp.

Các hạng mục xây dựng ngổn ngang, dang dở.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Minh Nguyên tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thành hạ tầng. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục chậm trễ do lỗi chủ quan, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định của pháp luật đất đai. Chủ đầu tư sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ chi phí nào đã bỏ ra.

Ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, cho biết chủ đầu tư đã thừa nhận trách nhiệm và cam kết hoàn thành theo mốc thời gian mới trong buổi kiểm tra của Sở Công Thương vào ngày 15/9/2025.

"Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, phía chủ đầu tư cũng đã bắt đầu tái khởi động thi công dự án. Đặc biệt, hiện nay đã có một nhà đầu tư thứ cấp vào và bắt đầu xây dựng các hạng mục nhà xưởng. Chúng tôi cũng hi vọng, chủ đầu tư sẽ giữ đúng cam kết, sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng...", ông Tuấn cho biết thêm.