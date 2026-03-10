Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?

Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning GĐXH - Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí, đồng thời bổ sung tùy chọn hộp số sàn truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Chery QQ3 EV

Thị trường xe điện đô thị tại Trung Quốc sắp đón thêm một lựa chọn mới khi Chery chuẩn bị ra mắt mẫu hatchback điện Chery QQ3 EV. Đây là bước đi mới trong chiến lược tái định vị thương hiệu QQ của hãng, nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện giá phổ thông.

Mẫu xe được định vị ở nhóm hatchback cỡ nhỏ dành cho đô thị, hướng đến người dùng trẻ cần phương tiện di chuyển tiết kiệm, nhỏ gọn nhưng vẫn đủ tiện nghi.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Chery QQ3 EV sở hữu cấu hình hatchback 4 cửa với chiều dài tổng thể 4.195 mm, rộng 1.811 mm và cao 1.569 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm – con số tương đối lớn trong phân khúc xe điện đô thị.

So với đối thủ trực tiếp Geely Xingyuan, mẫu xe này dài hơn 60 mm và rộng hơn 6 mm cho thấy định hướng tối ưu không gian nội thất.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách trẻ trung với cụm đèn pha và đèn hậu hình bầu dục cỡ lớn. Tay nắm cửa bán ẩn và cột D vuốt nghiêng giúp tổng thể xe trông hiện đại hơn, phù hợp thị hiếu khách hàng trẻ tại các thành phố lớn.

Chery QQ3 EV sở hữu cấu hình hatchback 4 cửa

Khoang nội thất của QQ3 EV gây chú ý với màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch dạng nổi – kích thước lớn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số đặt phía sau vô-lăng hai chấu, trong khi cần số được bố trí ngay sau tay lái để tối ưu không gian bảng điều khiển trung tâm. Khu vực này vẫn giữ một số phím vật lý cơ bản để thao tác nhanh, đồng thời tích hợp sạc không dây và hộc để cốc tiện dụng.

Chery QQ3 EV được cung cấp hai cấu hình động cơ điện đặt ở trục sau.

Hệ thống giải trí sử dụng chip Snapdragon 8155, hỗ trợ trợ lý giọng nói tích hợp trí tuệ nhân tạo. Điều này cho thấy Chery đang chú trọng nâng cao trải nghiệm số trên các mẫu xe điện đô thị.

Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 58 kW (78 mã lực), trong khi bản cao hơn đạt 90 kW (121 mã lực). Xe sử dụng pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 29,5 kWh và 41,3 kWh.

Theo chuẩn CLTC tại Trung Quốc, tầm hoạt động của xe dao động từ 310 đến 420 km mỗi lần sạc, tùy phiên bản. Đây là thông số cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị giá phổ thông.

Giá hatchback cỡ nhỏ Chery QQ3 EV

Theo dự báo từ CarNewsChina, giá bán của mẫu xe này có thể nằm trong khoảng 70.000 – 110.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 10.200 – 16.000 USD), tức khoảng 290 triệu đồng khi quy đổi.

Tên gọi QQ3 mang ý nghĩa biểu tượng đối với Chery. Dòng xe QQ từng đạt doanh số hơn một triệu chiếc trong giai đoạn 2003–2013 với các biến thể như QQ3, QQ6 hay QQme. Việc hồi sinh tên gọi này cho thấy tham vọng của hãng trong việc mở rộng thị phần xe điện đô thị.

Với phạm vi hoạt động lên tới 420 km và giá bán dễ tiếp cận, QQ3 EV được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh trong phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ đang tăng trưởng nhanh tại Trung Quốc.

Được biết, hãng xe Chery đã xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Hy vọng thời gian tới, mẫu xe này cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.