Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong
GĐXH - Tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn, đã có 1 nạn nhân tử vong.
Báo Dân Việt đưa tin, khoảng 13 giờ trưa 23/2, tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn khiến khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm một góc khu công nghiệp. Ghi nhận ban đầu cho thấy đã có 1 nạn nhân tử vong.
Ngay khi sự việc xảy ra, Công an xã Tằng Loỏng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương cứu trợ người bị nạn và dập tắt đám cháy do sự cố.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 22 phút ngày 23/2/2026, tại lò sản xuất phốt pho công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế. Sau sự cố phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.
Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định, thời điểm xảy ra vụ nổ, ca trực có 6 công nhân đang làm việc và trưởng ca đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là V.V.L (31 tuổi, trú xã Bắc Hà, Lào Cai).
Người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, đang ở trong nhà thì nghe thấy 2 tiếng nổ như sấm, sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút nên mọi người hô nhau chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ để triển khai công tác kiểm tra, xác minh nguyên nhân và đảm bảo an toàn cho người, tài sản.
Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tằng Loỏng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của Lào Cai, quy mô khoảng 1.100 ha. Được thành lập từ năm 2011, khu công nghiệp này thu hút hàng chục dự án đầu tư trong các lĩnh vực hóa chất, sản xuất phân bón, luyện kim và chế biến khoáng sản, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Tin sáng 23/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm? Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng được giữ nguyên so với trước Tết. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn được các thương hiệu tăng mạnh; dự báo những ngày tới, miền Bắc mưa nhiều, nồm ẩm theo đó xuất hiện tại Bắc bộ.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thuận lợi trong ngày hôm nay?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc xảy ra tình trạng nồm ẩm do nhiệt độ và độ ẩm đang ở mức cao. Dự báo tình trạng thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.
Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).
Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác BàThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.
Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác BàThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày TếtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.
Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.
Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống ĐaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửaThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửaThời sự
GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).