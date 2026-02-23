Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong

Báo Dân Việt đưa tin, khoảng 13 giờ trưa 23/2, tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn khiến khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm một góc khu công nghiệp. Ghi nhận ban đầu cho thấy đã có 1 nạn nhân tử vong.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an xã Tằng Loỏng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương cứu trợ người bị nạn và dập tắt đám cháy do sự cố.

Cột khói bốc lên sau vụ nổ ở Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 22 phút ngày 23/2/2026, tại lò sản xuất phốt pho công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế. Sau sự cố phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định, thời điểm xảy ra vụ nổ, ca trực có 6 công nhân đang làm việc và trưởng ca đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là V.V.L (31 tuổi, trú xã Bắc Hà, Lào Cai).

Người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, đang ở trong nhà thì nghe thấy 2 tiếng nổ như sấm, sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút nên mọi người hô nhau chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Ảnh: T.Q

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ để triển khai công tác kiểm tra, xác minh nguyên nhân và đảm bảo an toàn cho người, tài sản.

Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tằng Loỏng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của Lào Cai, quy mô khoảng 1.100 ha. Được thành lập từ năm 2011, khu công nghiệp này thu hút hàng chục dự án đầu tư trong các lĩnh vực hóa chất, sản xuất phân bón, luyện kim và chế biến khoáng sản, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.