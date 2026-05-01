Từ dấu vết nghi vấn, tìm thấy bé gái 10 tuổi bị lạc trong rừng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Công an xã Hải Lạng (tỉnh Quảng Ninh) vừa kịp thời tìm thấy và đưa bé gái 10 tuổi đi lạc trong rừng trở về an toàn với gia đình.

Chiều 29/4, cháu Lý Thị Kim T. (SN 2016, trú tại thôn Hà Dong Nam, xã Hải Lạng) rời khỏi nhà. Cháu T. có biểu hiện tinh thần không ổn định, khó giao tiếp, khi đi không mặc quần áo nên gia đình khẩn trương tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả rồi trình báo lực lượng chức năng.

Từ dấu vết cách nhà 200m, lực lượng công an tìm thấy bé gái bị lạc trong rừng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, xác định tình huống khẩn cấp, trong khi thời điểm đã về chiều, khu vực xung quanh có nhiều đồi núi, rừng cây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cháu bé, Công an xã Hải Lạng huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhân dân địa phương triển khai tìm kiếm.

Từ dấu vết nghi là của cháu bé trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, các lực lượng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 16h15 cùng ngày, bé gái được phát hiện tại khu vực đỉnh đồi, cách vị trí dấu vết khoảng hơn 1km và được đưa về với gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.