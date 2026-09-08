Tin sao 8/9: Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý
GĐXH - Việt Anh chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga bằng bộ ảnh tình tứ, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung, nhan sắc cuốn hút.
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'Giải trí -
GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.
Diện mạo gây chú ý của Hoa hậu Bảo NgọcGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện với gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng đỏ thu hút sự quan tâm của fan, đặc biệt là sau những tranh cãi về kết quả Top 6 chung cuộc Miss World 2026.
Việt Anh nói lời yêu dành cho Quỳnh Nga trong ngày đặc biệtGiải trí -
GĐXH - Quỳnh Nga và Việt Anh đã cùng nhau đón sinh nhật ngọt ngào đáng nhớ. Nữ diễn viên không ngần ngại đáp lại tình cảm khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày đặc biệt.
Khánh gặp rắc rối sau khi giải cứu cô gái trẻ ở quán barXem - nghe - đọc -
GĐXH - Một gã khách bắt nạt Nhi rồi đánh Khánh, cuộc va chạm rất có thể khiến Khánh vướng vào loạt rắc rối mới.
Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã học balletGiải trí -
GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi đã chính thức nhập học môn múa ballet, cô bé bộc lộ tài năng và gen trội nghệ thuật từ bố mẹ.
Chơn bị 'bán đứng' khi âm thầm tìm hiểu công ty khai thác cátXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chơn đặt ra nghi vấn khi tìm hiểu về công ty nạo vét ở Bình Hòa có nhiều điểm bất thường so với hồ sơ.
Con trai Á hậu Thụy Vân cao lớn vượt trội, thừa hưởng gen thông minh từ bố mẹGiải trí -
GĐXH - Tony - con trai Á hậu Thụy Vân khiến khán giả ngỡ ngàng với sắc vóc cùng chiều cao vượt trội qua dòng chia sẻ của mẹ.
Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai ở Thượng HảiGiải trí -
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Cuộc sống phía sau sân khấu của 'hoa hậu cải lương' Như HuỳnhCâu chuyện văn hóa -
Sau những ngày bận rộn với sân khấu, NSƯT Như Huỳnh chọn trở về với nhịp sống riêng giản dị: ở nhà, tự tay pha một ấm trà để cùng người thân trò chuyện.