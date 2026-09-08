Tin sao 8/9: Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý

Thứ ba, 19:00 08/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Việt Anh chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga bằng bộ ảnh tình tứ, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung, nhan sắc cuốn hút.

Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trở thành tâm điểm chú ý khi sánh bước cùng nhau tại một sự kiện thời trang. Cặp đôi chuẩn bị rất chỉn chu từ khâu trang điểm lẫn trang phục, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện. 

Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý - Ảnh 2.

Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà tự tin tạo dáng và tương tác với các ống kính truyền thông. Nhan sắc cuốn hút và gợi cảm giúp Hồ Ngọc Hà giữ vững phong độ ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam.

Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Nga vừa chia sẻ hình ảnh buổi tiệc sinh nhật tuổi 38 bên Việt Anh và những người bạn.

Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý - Ảnh 4.

Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm, minh chứng cho tình yêu nghiêm túc và chuẩn bị cho tương lai hạnh phúc lâu dài.

Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý - Ảnh 5.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi gây ấn tượng với khán giả với bộ ảnh thời trang độc đáo, nhan sắc xinh tươi và biểu cảm thần thái.

Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý - Ảnh 6.

Chi Pu thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung, thần thái rạng rỡ và vẻ ngoài ngày càng cuốn hút.

Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ý - Ảnh 7.

Ngọc Trinh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với diện mạo ngọt ngào, quyến rũ.

(Ảnh FB nhân vật)

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