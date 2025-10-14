Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh
GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.
2 tuần trước, cụ ông L.V.K (88 tuổi, ở Hà Nội) bị zona thần kinh, đi khám và có chỉ định nhập viện để điều trị bệnh. Tuy nhiên, sau 3 ngày nằm viện, người nhà chủ động xin cho ông ra viện với lý do người quen mách có vị bác sĩ gần nhà chuyên chữa zona, chỉ cần đắp lá mấy ngày là khỏi. Dù được các bác sĩ tư vấn rất kỹ nhưng người nhà vẫn xin cho bệnh nhân về để đưa đi "đắp lá".
Từ ngày 3-8/10, ông được đắp lá hai lần kín đầu. Không lâu sau, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, gia đình đưa ông vào lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.
BSCKI Nguyễn Bá Cung, Khoa Nội tổng hợp cho biết: Bệnh zona, dân gian còn gọi là bệnh giời leo do virus varicella zoster (VZV) gây ra. Bệnh thường gây phát ban, nổi mụn nước và đau rát dữ dội, đặc biệt ở người lớn tuổi, hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch.
Nếu được điều trị theo đúng phác đồ, bệnh thường thuyên giảm sau 7 đến 10 ngày. Với những bệnh nhân bị mắc zona thần kinh vùng đầu ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh trung ương; nếu tổn thương ở vùng quanh mắt, có thể làm suy giảm thị lực, thậm chí mù mắt.
Rất may, sau 3 ngày điều trị tích cực, vết thương của bệnh nhân đã se lại, tiến triển tốt hơn. Khi ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển đến chuyên khoa Ngoại để tiến hành cắt bỏ phần tổn thương bị hoại tử sau gáy, vệ sinh vết thương và loại bỏ phần lá bám sâu vào da đầu.
Theo bác sĩ Cung, thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi khiến virus varicella zoster tái hoạt động, làm tăng nguy cơ mắc bệnh zona thần kinh. Người từng mắc thủy đậu, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư… hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ đều có nguy cơ cao.
Vì vậy, khi có các dấu hiệu như đau rát, bỏng, tê buốt một vùng da, sau đó nổi mụn nước theo dải, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng nặng nề.
Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện nay đã có vaccine phòng bệnh zona thần kinh. Đây là loại vaccine giúp cơ thể tăng cường miễn dịch chống lại virus varicella zoster – tác nhân gây ra bệnh zona.
Vaccine được khuyến cáo tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, hoặc những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch để giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế biến chứng nặng nề nếu không may mắc phải. Việc tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và cộng đồng.
