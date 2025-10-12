Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọng
Bảy người trong hai gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa các nạn nhân.
Trưa 12/10, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cho biết đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu cho 7 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua thôn Diêm Điền (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).
Thông tin ban đầu, khoảng 0h30, tại Km53+300 đường 129 (đường Võ Chí Công) xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo BKS 77C-070.xx, kéo rơ-moóc 77R-005.xx, do D.V.H (sinh năm 1972, trú Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi và ô tô 7 chỗ BKS 92H-09xx, do Đ.Đ.D (sinh năm 1988, trú Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng ngược lại.
Trên xe 7 chỗ có 7 người trong 2 gia đình. Khuya 11/10, họ đã thuê xe đi từ Quảng Ngãi ra trung tâm Đà Nẵng để khám bệnh, nhưng khi đến đoạn đường trên thì gặp nạn, khiến 7 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.
Trong số 7 nạn nhân, có cháu bé 1 tuổi bị chấn thương sọ não nặng đã phẫu thuật, tiên lượng rất nặng.
Ngoài ra, 2 ca chấn thương nặng đã được phẫu thuật, hiện ổn định. Các trường hợp còn lại đa vết thương đã phẫu thuật ổn định và đang được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.
