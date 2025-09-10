Mới nhất
Hiện tượng 'lạ' nhiều đại học top đầu, ngành hot phải tuyển bổ sung thí sinh

Thứ tư, 06:41 10/09/2025 | Giáo dục
Hàng chục trường đại học đã phải xét tuyển bổ sung, trong đó có những trường thu hút đông thí sinh như Sư phạm, Y dược và những ngành rất "hot" như Y Khoa, Răng - Hàm - Mặt, Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý…

Hàng chục trường phải tuyển bổ sung, kể cả trường top đầu, ngành hot

Đến thời điểm này, hàng chục trường đại học trên cả nước đã công bố tuyển bổ sung, trong đó có nhiều trường thuộc top đầu và nhiều ngành là “vua” của nhóm ngành.

Một loạt trường y dược phải tuyển bổ sung cả nghìn chỉ tiêu. Trong đó, Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường hàng đầu về đào tạo y khoa, sau hàng chục năm chưa từng tuyển bổ sung, năm nay đã đăng thông tin tuyển thêm 80 chỉ tiêu ngành công tác xã hội, dù đây là ngành mới mở.

Trường Đại học Y Dược Huế cũng tuyển bổ sung 203 chỉ tiêu cho 5 ngành học; Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tuyển bổ sung 33 chỉ tiêu cho Y khoa - ngành học được xem là “vua” trong y dược; Trường ĐH Y dược Thái Bình xét tuyển bổ sung 130 chỉ tiêu cho 3 ngành học; Trường ĐH Y khoa Vinh tuyển bổ sung 113 chỉ tiêu cho ngành Dược học - cũng là một ngành hot; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phải xét tuyển bổ sung 210 chỉ tiêu, trong đó có các ngành hàng đầu như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học… Nhiều trường đại học tư thục có đào tạo ngành sức khỏe cũng phải tuyển bổ sung các ngành y khoa, điều dưỡng…

Năm nay, một số trường sư phạm cũng tuyển bổ sung. Trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển bổ sung 5 ngành sư phạm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, dù điểm chuẩn của những ngành này từ 26,85 đến 27,21. Trường Đại học Sư phạm TPHCM xét tuyển bổ sung 7 ngành với 230 chỉ tiêu.

Hiện tượng tuyển sinh lạ tại đại học top đầu và ngành hot cần tuyển bổ sung - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Thạch Thảo

Ba trường thuộc khối quân đội xét tuyển bổ sung hệ dân sự. Trong đó, Học viện Khoa học Quân sự tuyển sinh 73 chỉ tiêu; Học viện Hậu cần tuyển hơn 240 chỉ tiêu; Trường Đại học Thông tin liên lạc bổ sung 40 chỉ tiêu.

Hàng loạt trường đại học công lập khác cũng phải tuyển bổ sung từ hàng trăm tới cả nghìn chỉ tiêu như: ĐH Kinh tế TPHCM, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công Thương TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, Nha Trang, Công nghiệp Hà Nội, Công nghiệp Vinh, Bách khoa TPHCM, Tài Nguyên Môi trường Hà Nội…

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số nguyện vọng khoảng 7,6 triệu, trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Vì sao phải tuyển bổ sung?

Dường như năm nào các trường đại học tư thục và công lập top dưới cũng tuyển bổ sung, thậm chí phải tuyển đến đợt 2. Tuy nhiên, năm nay, việc nhiều trường đại học và ngành học top đầu phải tuyển bổ sung là điều khá lạ. Đơn cử như ngành sư phạm, trong 3-4 năm trở lại đây đều rất "nóng" khi thu hút đông đảo sinh viên nhờ các yếu tố như chính sách miễn học phí, cấp sinh hoạt phí, khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp, cùng lương bổng, thu nhập của giáo viên không ngừng cải thiện.

Câu hỏi đặt ra là vì sao các trường phải tuyển bổ sung, thí sinh đã đi đâu? Đại diện một trường đại học nói vui rằng, không rõ thí sinh ở đâu nhưng trường chưa tuyển đủ thì buộc phải tuyển thêm.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho rằng có nhiều lý do khiến các trường không đủ thí sinh nhập học và phải tuyển bổ sung.

Thứ nhất, do chỉ tiêu của các trường năm nay tăng nhiều hơn năm trước, mở ngành mới, trong khi số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học ít thay đổi. Điều này bắt buộc các trường phải tuyển bổ sung các đợt cho đủ chỉ tiêu.

Thứ hai, dù con số 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống có vẻ cao, nhưng số này đã bao gồm cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, trong khi cả nước hiện nay có tới 400 trường cao đẳng. Trước đây nguồn tuyển trên hệ thống là của các trường đại học và khoảng 30 trường cao đẳng sư phạm.

Thứ ba, rào cản lớn đối với thí sinh hiện nay là học phí và chi phí học đại học. Trong bối cảnh giá cả tăng, học phí cao, nhiều thí sinh dù đăng ký xét tuyển đại học nhưng sau đó có lựa chọn khác như học cao đẳng, học nghề để tiết kiệm chi phí, nhanh ra trường, có việc làm.

Trưởng phòng tuyển sinh một trường đại học phía Nam cho rằng, việc phải tuyển bổ sung, kể cả ở trường hot, ngành hot là do nhiều trường dùng điểm quy đổi bách phân vị dẫn đến điểm chuẩn quy đổi về điểm thi tốt nghiệp THPT tăng và thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức khác như học bạ, đánh giá năng lực. Đặc biệt, những trường thuộc khối sức khỏe xét tuyển chỉ bằng phương thức điểm tốt nghiệp THPT đã hết nguồn tuyển. Những ngành không hot của các trường này tuyển bị thiếu so với chỉ tiêu. Một lý do khác là một số trường gặp lỗi ở khâu lọc ảo cuối cùng, khiến tỷ lệ gọi trúng tuyển dự kiến bị ảnh hưởng.

Ông cho rằng bây giờ các trường có tuyển bổ sung thì cũng rất khó vì đã cạn nguồn.

Lê Huyền
Tòa soạn Quảng cáo
Top