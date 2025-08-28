Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Các khối bánh lốp, bánh xích tiến qua lễ đài. Trên ảnh là tổ hợp tên lửa "Trường Sơn" được Viettel nghiên cứu, sản xuất là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, sở hữu khả năng tính toán phần tử bắn và tự động xác định quỹ đạo bay của đạn tên lửa.