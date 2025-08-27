Chấp thuận nhà đầu tư dự án metro 65.000 tỷ kéo dài đến sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận liên danh DonaCoop và VinaCapital là nhà đầu tư đề xuất dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về TP Biên Hòa (cũ) và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tỉnh Đồng Nai chấp thuận đề xuất dự án kéo dài tuyến metro đến sân bay Long Thành. Ảnh: T.K

Theo quyết định, dự án có tổng chiều dài khoảng 38,5km, gồm 3 đoạn: từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh (KCN Biên Hòa 1) dài khoảng 6,5km, từ trung tâm hành chính mới đến sân bay Long Thành dài 27km và từ trung tâm hành chính mới đến trục trung tâm TP Biên Hòa (cũ) dài 5km.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Thời gian nộp báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tối đa 9 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư.

Trước đó, nhà đầu tư đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh về việc lập báo cáo đề xuất đầu tư dự án kéo dài metro số 1 Suối Tiên - Long Thành, đồng thời phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ kết nối hiệu quả TPHCM, Đồng Nai và sân bay Long Thành, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị thông minh tăng cường liên kết vùng.