Hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị đóng cọc gỗ đánh số

Chiều 27/8, trao đổi với Gia đình và Xã hội, ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) xác nhận việc nhiều ngôi mộ trên địa bàn bị đóng cọc để kiểm kê, giải phóng mặt bằng.

Cọc gỗ đánh số được đóng lên các phần mộ. Ảnh: Thái Kim Lan.

Trước đó, người dân phản ánh hàng loạt lăng mộ phía sau chùa Thiên Mụ bị đóng cọc gỗ ghi số thứ tự ngay trên phần huyệt mộ, gây phản cảm.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Long, khu vực này thuộc dự án "Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2" tại di tích Văn Miếu - Võ Miếu.

Ngày 15/8, phường ban hành thông báo thu hồi hơn 29.230 m² đất, trong đó có gần 7.990 m² đất nghĩa địa. Do công tác kiểm kê chưa hoàn tất nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến từng gia đình có mộ phải di dời.

"Việc kiểm kê, đóng cọc do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (UBND TP Huế) triển khai. Sau khi nhận thông tin, phường có ý kiến và hiện đơn vị này đang khắc phục, xin lỗi người dân", ông Toàn nói.

Liên quan vụ việc, tại họp báo thường kỳ tháng 8, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, sáng cùng ngày sau khi nhận thông tin đã yêu cầu đơn vị thực hiện xử lý vì cách làm trên là không phù hợp.