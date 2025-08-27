Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị đóng cọc gỗ đánh số

Thứ tư, 17:37 27/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liên quan đến phản ánh nhiều ngôi mộ ở Huế bị đóng cọc gỗ đánh số, cơ quan chức năng cho rằng cách làm này không phù hợp và yêu cầu đơn vị thực hiện khắc phục

Chiều 27/8, trao đổi với Gia đình và Xã hội, ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) xác nhận việc nhiều ngôi mộ trên địa bàn bị đóng cọc để kiểm kê, giải phóng mặt bằng.

Hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị đóng cọc gỗ đánh số- Ảnh 1.

Cọc gỗ đánh số được đóng lên các phần mộ. Ảnh: Thái Kim Lan.

Trước đó, người dân phản ánh hàng loạt lăng mộ phía sau chùa Thiên Mụ bị đóng cọc gỗ ghi số thứ tự ngay trên phần huyệt mộ, gây phản cảm.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Long, khu vực này thuộc dự án "Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2" tại di tích Văn Miếu - Võ Miếu.

Ngày 15/8, phường ban hành thông báo thu hồi hơn 29.230 m² đất, trong đó có gần 7.990 m² đất nghĩa địa. Do công tác kiểm kê chưa hoàn tất nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến từng gia đình có mộ phải di dời.

"Việc kiểm kê, đóng cọc do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (UBND TP Huế) triển khai. Sau khi nhận thông tin, phường có ý kiến và hiện đơn vị này đang khắc phục, xin lỗi người dân", ông Toàn nói.

Liên quan vụ việc, tại họp báo thường kỳ tháng 8, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, sáng cùng ngày sau khi nhận thông tin đã yêu cầu đơn vị thực hiện xử lý vì cách làm trên là không phù hợp.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

Vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Chủ tịch xã Thanh Nghị nói 'người dân đòi hỏi vô lý'

Vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Chủ tịch xã Thanh Nghị nói 'người dân đòi hỏi vô lý'

Sau vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy bị 'tuýt còi'

Sau vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy bị 'tuýt còi'

Sau vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Những vết thương loang lổ trên núi đá

Sau vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Những vết thương loang lổ trên núi đá

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngày

Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngày

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.

Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'

Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đới

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại đón đợt mưa lớn trên diện rộng do áp thấp nhiệt đới

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Cục bộ có nơi mưa to đến 600mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều nơi.

Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ Đình

Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ Đình

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.

Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số

Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số, Ban QLDA thừa nhận việc cắm cọc gỗ là chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện.

Hà Nội có phương án phân luồng giao thông mới nhất phục vụ người dân xem Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội từ hôm nay đến hết 5/9

Hà Nội có phương án phân luồng giao thông mới nhất phục vụ người dân xem Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội từ hôm nay đến hết 5/9

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức giao thông chính thức đối với các loại phương tiện, từ ngày 28/8 đến 5/9, trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80

Khoảnh khắc những người lính 'đi trong vòng tay nhân dân' tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 27/8, hàng ngàn người dân khắp mọi miền Tổ quốc cùng tụ họp về các tuyến phố trung tâm của Hà Nội để theo dõi buổi sơ duyệt A80. Tiếng vỗ tay và những lời hô vang không ngớt đã biến buổi sơ duyệt thành một đêm hội của tình quân dân đầy xúc động.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, Lâm Đồng) khiến cabin xe đầu kéo gãy nát, tài xế tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Thời sự - 1 ngày trước

Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã để lại ấn tượng mạnh đối với đông đảo người dân.

Xem nhiều

Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'

Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'

Thời sự

GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.

Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Thời sự
Tin sáng 28/8: Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem diễu binh, diễu hành; Miền Bắc mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ

Tin sáng 28/8: Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem diễu binh, diễu hành; Miền Bắc mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ

Xã hội
Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số

Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số

Thời sự
Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Hình ảnh ấn tượng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top