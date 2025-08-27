Ra mắt Bộ ấn phẩm Tem Bưu chính đặc biệt 'Dấu son lịch sử'

Bộ ấn phẩm nhằm tôn vinh chặng đường 80 năm đấu tranh, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mỗi sản phẩm không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đậm nét bưu chính, là câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hội họa, hình ảnh chân thực, mà còn truyền tải thông điệp về niềm tự hào, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tờ tem "Ngày hội Non sông".

Mỗi sản phẩm trong bộ ấn phẩm “Dấu son lịch sử” đều được phát hành giới hạn, đảm bảo tính độc quyền. Bộ ấn phẩm tem bưu chính mới nhất này được đánh giá sẽ trở thành một kỷ vật đặc biệt ghi dấu mốc son thiêng liêng của dân tộc và mang giá trị sưu tầm trường tồn với thời gian. Việc sở hữu bộ ấn phẩm này, đồng nghĩa với việc người yêu tem đang cất giữ trong tay bản ghi chép bằng tem về những dấu mốc thiêng liêng nhất của dân tộc.

Bộ ấn phẩm bao gồm: Tờ tem “Ngày hội non sông” tái hiện trọn vẹn giây phút lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên nền màu cờ đỏ rực rỡ, hình ảnh Quốc huy, bản đồ Việt Nam và những mốc son tiêu biểu trong 80 năm qua trở thành điểm nhấn đầy tự hào của dân tộc

Tờ tem được in bằng công nghệ hiện đại, có răng elip chống giả, phát hành giới hạn chỉ 5.555 tờ (phát hành đợt 1: 3.000 tờ). Đặc biệt, mỗi tờ có số seri riêng biệt, khẳng định tính độc bản và sưu tầm hiếm có.

Bìa gài tem A5 Quốc khánh bao gồm 2 tem, 1 bloc tem chính thức và dấu nhật ấn ngày phát hành 26/8/2025. Bìa gài được trình bày trang trọng trên bìa cứng A5 cao cấp. Với gam màu đỏ - vàng - trắng, sản phẩm vừa mang giá trị sưu tầm, vừa là vật phẩm lưu niệm, quà tặng độc đáo và ý nghĩa cho các cơ quan, trường học, tổ chức và người dân trong dịp Lễ trọng đại của dân tộc.

Bìa gài phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” được thiết kế riêng trên chất liệu cao cấp, áp dụng công nghệ in offset nhiều lớp và phủ UV ánh kim tinh xảo. Hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng những mảng màu biểu trưng cho hòa bình, phát triển và hội nhập. Bìa gài đi kèm tem, bloc tem, phong bì ngày phát hành đầu tiên được dán thủ công tại vị trí trọng tâm trên bìa, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật cao. Với hình thức trình bày trang trọng, nội dung sâu sắc, đây là món quà đầy ý nghĩa dành cho những người yêu quý và trân trọng các giá trị lịch sử dân tộc Việt Nam.

Sổ tem lưu niệm được đầu tư thiết kế với độ tinh tế và mỹ thuật cao, bìa sổ cứng, dập nổi logo ấn phẩm tạo cảm giác trang trọng. Mỗi cuốn sổ gồm 10 bộ tem được dán thủ công tỉ mỉ, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sổ tem không chỉ phục vụ nhu cầu sưu tầm mà còn là tài liệu trực quan sinh động, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại các trường học, bảo tàng, thư viện.

Với hình thức trình bày công phu, nội dung ý nghĩa, bộ ấn phẩm “Dấu son lịch sử” mang đến thông điệp sống động về sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của tem bưu chính như một loại hình nghệ thuật giàu bản sắc, có giá trị lưu giữ lịch sử và văn hóa.



