Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong nước, cảnh báo ngập sâu ven sông do lũ đạt đỉnh

Theo Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, tại các phường nội thành Hà Nội hiện vẫn còn 23 điểm ngập úng do mưa lớn. Các điểm úng ngập rút rất chậm do mực nước trên hệ thống ở ngưỡng rất cao, trời vẫn đang có mưa.