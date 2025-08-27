5 người chết, 3 người mất tích, gần 32 nghìn ngôi nhà bị hư hại do bão số 5

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 16 giờ ngày 27/8, bão số 5 và mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng tại nhiều địa phương.

Về người, đã có 5 người chết (tăng 2 người do tìm thấy người mất tích); 3 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa; 47 người bị thương, tập trung chủ yếu ở Ninh Bình (20), Hà Tĩnh (17).

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Về nhà ở, 32 ngôi nhà bị sập đổ; 31.094 nhà tốc mái, hư hại (riêng Hà Tĩnh 24.879 căn); 3.942 nhà bị ngập. Ngoài ra, 407 điểm trường, 48 cơ sở y tế và 72 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại bị hư hại.

Trong sản xuất nông nghiệp, 94.766ha lúa, 11.209ha hoa màu và 9.743ha cây ăn quả bị ngập, thiệt hại. Chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề khi 53.147 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Cây xanh gãy đổ hơn 164.000 cây; diện tích rừng bị thiệt hại hơn 10.500ha; cây công nghiệp thiệt hại hơn 10.500ha. Lĩnh vực thủy sản ghi nhận 4.035ha ao nuôi bị ngập, tràn; 274 lồng bè bị cuốn trôi.

Về giao thông, xảy ra 456 điểm sạt lở trên các tuyến đường; 32 vị trí ngầm tràn bị ngập; 13 cầu bị hỏng, cuốn trôi. Trong lĩnh vực thủy lợi, đã ghi nhận 6 sự cố sạt lở mái đê sông Chu (Thanh Hóa) dài 377m; 1 vị trí tràn đê Tả sông Hoạt dài 300m; hơn 2.400m bờ sông, bờ bao và 5.125m kênh mương bị sạt lở.

Hệ thống điện cũng chịu thiệt hại nặng: 3.520 cột điện bị gãy đổ; gần 700 nghìn khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang mất điện. Các sự cố lưới điện 500kV, 220kV, 110kV cơ bản đã được khắc phục.

Các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm đời sống người dân và tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Diến biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Hồi 19 giờ ngày 27/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8°N – 114,6°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150–180km (từ vĩ tuyến 15,0°N đến 18,5°N; kinh tuyến 114,0°E đến 119,0°E). Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh thêm. Cảnh báo gió mạnh cấp 3 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2°N – 111,7°E, ngay trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên trải rộng từ vĩ tuyến 15,0°N đến 19,0°N; kinh tuyến 110,5°E đến 116,0°E, di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 10–15km/h. Cảnh báo gió mạnh cấp 3 trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.



