Hà Nội: Hàng ngàn người dân hô vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' để chờ đoàn diễu binh, diễu hành

Sau hai buổi tổng hợp luyện thành công tốt đẹp tại quảng trường Ba Đình trong hai ngày 21 và 24/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80 có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay 27/8.

Chiều 27/8, ghi nhận của phóng viên cho thấy, trước thời điểm diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, không khí tại khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền rất sôi động và rộn ràng. Đây là một trong những điểm đón đoàn diễu binh, diễu hành trọng yếu trong lộ trình qua trung tâm Thủ đô.

Trước thời điểm diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, không khí tại khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền rất sôi động và rộn ràng.

Nằm ngay sát Hồ Gươm, ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền có vỉa hè rộng, thoáng, lại kết nối trực tiếp với các tuyến phố đi bộ như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, Lê Thái Tổ…

Chính vì vậy, nơi đây trở thành vị trí lý tưởng để người dân tụ họp, đứng xem và cổ vũ đoàn diễu binh. Việc di chuyển cũng rất thuận tiện, đặc biệt với các gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Từ trước thời điểm 18h cùng ngày, hàng ngàn người đã tập trung dọc theo tuyến phố Tràng Thi, Hàng Khay và chọn cho mình những vị trí thuận lợi nhất để sẵn sàng theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi cùng những tràng pháo tay, tiếng hô vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên đầy khí thế giữa phố phường.

Đây là một trong những điểm đón đoàn diễu binh, diễu hành trọng yếu trong lộ trình qua trung tâm Thủ đô.

Nằm ngay sát Hồ Gươm, ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền có vỉa hè rộng, thoáng, lại kết nối trực tiếp với các tuyến phố đi bộ như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, Lê Thái Tổ…

Đến 18h30 phút chiều ngày 27/8, hàng ngàn người dân đã ken đặc khu vực ngã tư Hàng Khay – Tràng Thi – Bà Triệu – Lý Thái Tổ để sẵn sàng xem các đoàn diễu binh, diễu hành.

Hà Nội bố trí gần 170 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 GĐXH - Ngày 27/8, UBND TP Hà Nội cho hay, Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu khẩn trương bố trí bãi trông giữ phương tiện để phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 CTM8 thành công và Quốc khánh 2/9. Các khu vực công cộng, trường học, trụ sở cơ quan sẽ được tận dụng làm bãi đỗ xe, toàn bộ đều miễn phí.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tối nay trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi.