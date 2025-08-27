Tin mới nhất về thời tiết dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới

Dự báo thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, thời tiết trên cả nước nhiều nơi có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Bảng dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 27/8 đến 28/8/2025

- Bắc Bộ và Thanh Hóa:

+ Ngày 27/8: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa từ đêm 26/8 đến sáng 27/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

+ Đêm 27 và ngày 28/8: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực Nghệ An đến Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 28/8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 28/8 đến 6/8/2025

- Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khoảng ngày 30/8-2/9, khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

