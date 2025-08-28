Tin sáng 28/8: Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem diễu binh, diễu hành; Miền Bắc mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương bố trí bãi đỗ xe và trông giữ miễn phí cho người dân tham dự các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành; Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa to.
Gặp mặt khối Báo chí Cách mạng Việt Nam trước thềm diễu binh, diễu hành A80
Theo VOV, chiều 27/8, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt đoàn đại biểu khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) với sự tham gia của gần 200 đại biểu là các phóng viên, biên tập viên, đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Quyền – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); bà Nguyễn Thị Sự – Phó Tổng Giám đốc TTXVN; ông Nguyễn Văn Bá – Tổng Biên tập Báo Vietnamnet; TS. Nguyễn Đức Toàn – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Về phía Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Thượng tá Trần Phúc Thành – Phó Trưởng phòng Quân huấn Nhà trường, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh cùng 5 cán bộ trực tiếp huấn luyện khối Báo chí.
Đại diện gần 200 đại biểu, nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu (VOV) xúc động chia sẻ rằng, đằng sau mỗi bước chân trên thao trường là những nỗ lực thầm lặng. Có người phải tranh thủ giữa công việc bận rộn, có người vừa chăm lo gia đình vừa miệt mài tập luyện, tất cả đều hướng tới niềm tự hào chung.
Chương trình kết thúc bằng màn chụp ảnh lưu niệm và đi tham quan các trường quay lớn của VTV. Đây không chỉ là dịp để các đại biểu giao lưu, gắn kết mà còn là nguồn động viên tinh thần để toàn khối sẵn sàng hòa nhịp cùng dân tộc trong ngày Lễ trọng đại 2/9.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay (28/8): Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
Thông tin trên VietnamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Huế giảm mưa lớn rõ rệt sau 24-48 giờ mưa tầm tã do ảnh hưởng từ bão số 5 (Kajiki). Hôm nay, những khu vực này chỉ còn mưa rào và giông rải rác, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm; trưa chiều trời nắng nhẹ; nền nhiệt tăng dần, mức cao nhất 32 độ.
Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.
Thời tiết Hà Nội hôm nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất tăng đến trên 31 độ; vẫn có lúc có mưa rào và giông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem lễ diễu binh, diễu hành
VTV cho biết, hiện mới có 18 xã, phường gửi báo cáo kết quả rà soát vị trí bãi đỗ xe: Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Đại Mỗ, Giảng Võ, Khương Đình, Kiến Hưng, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Yên Hoà, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Tương Mai và Ba Vì. Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường đã gửi thông tin rà soát bố trí lực lượng tại các vị trí để hướng dẫn, sắp xếp. Đồng thời, tiếp tục bổ sung thêm các điểm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân đến xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đơn vị yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, tận dụng trụ sở cơ quan, trường học, khu vực công cộng để làm điểm tập kết phương tiện, nhất là tại các khu vực gần hai tuyến đường sắt đô thị và từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.
Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn phải thực hiện miễn phí trong thời gian diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức lễ diễu binh, diễu hành. Những đơn vị triển khai chậm hoặc không thực hiện sẽ bị tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp chấn chỉnh.
Việc bố trí các điểm đỗ xe và tổ chức trông giữ miễn phí được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân.
Ra mắt Bộ ấn phẩm Tem Bưu chính đặc biệt 'Dấu son lịch sử'
Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, bộ ấn phẩm bao gồm: Tờ tem "Ngày hội non sông" tái hiện trọn vẹn giây phút lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên nền màu cờ đỏ rực rỡ, hình ảnh Quốc huy, bản đồ Việt Nam và những mốc son tiêu biểu trong 80 năm qua trở thành điểm nhấn đầy tự hào của dân tộc
Tờ tem được in bằng công nghệ hiện đại, có răng elip chống giả, phát hành giới hạn chỉ 5.555 tờ (phát hành đợt 1: 3.000 tờ). Đặc biệt, mỗi tờ có số seri riêng biệt, khẳng định tính độc bản và sưu tầm hiếm có.
Bìa gài tem A5 Quốc khánh bao gồm 2 tem, 1 bloc tem chính thức và dấu nhật ấn ngày phát hành 26/8/2025. Bìa gài được trình bày trang trọng trên bìa cứng A5 cao cấp. Với gam màu đỏ - vàng - trắng, sản phẩm vừa mang giá trị sưu tầm, vừa là vật phẩm lưu niệm, quà tặng độc đáo và ý nghĩa cho các cơ quan, trường học, tổ chức và người dân trong dịp Lễ trọng đại của dân tộc.
Bìa gài phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" được thiết kế riêng trên chất liệu cao cấp, áp dụng công nghệ in offset nhiều lớp và phủ UV ánh kim tinh xảo. Hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng những mảng màu biểu trưng cho hòa bình, phát triển và hội nhập. Bìa gài đi kèm tem, bloc tem, phong bì ngày phát hành đầu tiên được dán thủ công tại vị trí trọng tâm trên bìa, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật cao. Với hình thức trình bày trang trọng, nội dung sâu sắc, đây là món quà đầy ý nghĩa dành cho những người yêu quý và trân trọng các giá trị lịch sử dân tộc Việt Nam.
Sẽ chờ thêm bao lâu để có đường sắt kết nối từ TP.HCM đi sân bay Long Thành?
Báo Tuổi trẻ đưa tin, theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại từ năm 2026. Dự báo của tư vấn cho thấy có khoảng 70% lượng khách qua sân bay sẽ đi về TP.HCM. Do vậy nhìn vào hạ tầng giao thông kết nối hiện tại, cho thấy việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là yêu cầu cấp bách.
Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất Thủ tướng giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án nhằm bảo đảm tính thống nhất, kết nối đồng bộ giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Trên thực tế dù chưa có quyết định chính thức giao làm cơ quan chủ quản, nhưng hiện nay TP.HCM đang song song nghiên cứu phương án đầu tư.
Một chuyên gia đường sắt cho hay trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp đưa vào khai thác, việc đẩy nhanh thủ tục để đầu tư đường sắt nối Thủ Thiêm - Long Thành 42km và metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm 6km là rất cấp bách.
Để làm tuyến tích hợp nối liền mạch từ sân bay Long Thành - Thủ Thiêm - trung tâm TP.HCM này, thời gian thi công hoàn thành dự án là khoảng 5 năm. Tuy nhiên để đảm bảo tiến độ như trên, các vướng mắc trong quá trình triển khai (nếu có) phải được tháo gỡ kịp thời, cùng với đó là phân chia các gói thầu hợp lý.
Công an tỉnh Đồng Nai phát đi cảnh báo về nhóm người lừa đảo, mang vàng giả đi bán nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
Báo Thanh niên cho hay, ngày 27.8 Công an xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhóm người lừa đảo, bán vàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản người dân.
Theo Công an xã Tân Hưng (H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), thời gian gần đây, trên địa bàn xã và các khu vực lân cận xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến hoạt động mua bán vàng. Các đối tượng dùng kim loại màu vàng để giả vàng thật, dụ dỗ người dân tin là vàng thật, sau đó, chúng bán từ 1 - 2 chỉ vàng, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cụ thể, những kẻ lạ mặt đã lợi dụng tâm lý thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số để bán vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm người này dùng vàng giả, vàng pha hợp kim kém chất lượng để trao đổi, mua bán, cầm cố tại các tiệm vàng, cửa hàng kinh doanh kim loại quý; giao dịch vàng không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc các hội nhóm; lừa đảo chuyển khoản đặt cọc mua vàng, sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc...
Công an xã Tân Hưng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán vàng; không mua vàng, kim loại từ người lạ. Khi phát hiện nghi vấn vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc hoặc hành vi lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.
Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viênGiáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.
Hà Nội: Xử mạnh tay người thả bóng bay, đèn trời, flycam và các loại đồ chơi bay trái phép trong 4 ngàyThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý vùng trời.
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thờiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Có những tháng được coi là "thời điểm vàng" để sinh ra, bởi những người sinh vào các tháng này thường khôn ngoan, thức thời, biết nắm bắt cơ hội để nhân sinh viên mãn, tài lộc đủ đầy.
Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.
Tin sáng 29/8: Tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9; người mẹ hốt hoảng lao vào chốt bảo vệ diễu binh cầu cứu, Đại úy CSGT hành động bất ngờXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đang làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn diễu binh, Đại úy Nguyễn Bá Tiệp phát hiện người phụ nữ ôm con nhỏ lao vào chốt, hoảng hốt cầu cứu...
Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 5 giờ trước
Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng ngăn chặn vụ việc “bắt cóc online”, đưa nam sinh Trần M.T (SN 2007) về nhà an toàn.
Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lênGiáo dục - 5 giờ trước
Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhấtĐời sống
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.