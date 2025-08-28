Tin sáng 28/8: Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem diễu binh, diễu hành; Miền Bắc mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ

Gặp mặt khối Báo chí Cách mạng Việt Nam trước thềm diễu binh, diễu hành A80

Theo VOV, chiều 27/8, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt đoàn đại biểu khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) với sự tham gia của gần 200 đại biểu là các phóng viên, biên tập viên, đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Quyền – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); ông Phạm Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); bà Nguyễn Thị Sự – Phó Tổng Giám đốc TTXVN; ông Nguyễn Văn Bá – Tổng Biên tập Báo Vietnamnet; TS. Nguyễn Đức Toàn – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo tham gia khối diễu hành

Về phía Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Thượng tá Trần Phúc Thành – Phó Trưởng phòng Quân huấn Nhà trường, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh cùng 5 cán bộ trực tiếp huấn luyện khối Báo chí.

Đại diện gần 200 đại biểu, nhà báo Nguyễn Trần Anh Thu (VOV) xúc động chia sẻ rằng, đằng sau mỗi bước chân trên thao trường là những nỗ lực thầm lặng. Có người phải tranh thủ giữa công việc bận rộn, có người vừa chăm lo gia đình vừa miệt mài tập luyện, tất cả đều hướng tới niềm tự hào chung.

Chương trình kết thúc bằng màn chụp ảnh lưu niệm và đi tham quan các trường quay lớn của VTV. Đây không chỉ là dịp để các đại biểu giao lưu, gắn kết mà còn là nguồn động viên tinh thần để toàn khối sẵn sàng hòa nhịp cùng dân tộc trong ngày Lễ trọng đại 2/9.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay (28/8): Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ

Thông tin trên VietnamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Huế giảm mưa lớn rõ rệt sau 24-48 giờ mưa tầm tã do ảnh hưởng từ bão số 5 (Kajiki). Hôm nay, những khu vực này chỉ còn mưa rào và giông rải rác, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm; trưa chiều trời nắng nhẹ; nền nhiệt tăng dần, mức cao nhất 32 độ.

Chỉ còn ít ngày nữa đến Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ tranh thủ diện trang phục phù hợp chụp cho mình bộ ảnh để bày tỏ niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Ảnh: Thế Bằng

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.

Thời tiết Hà Nội hôm nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất tăng đến trên 31 độ; vẫn có lúc có mưa rào và giông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội yêu cầu trông giữ xe miễn phí cho nhân dân xem lễ diễu binh, diễu hành

VTV cho biết, hiện mới có 18 xã, phường gửi báo cáo kết quả rà soát vị trí bãi đỗ xe: Bồ Đề, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Cửa Nam, Đại Mỗ, Giảng Võ, Khương Đình, Kiến Hưng, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Yên Hoà, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Tương Mai và Ba Vì. Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường đã gửi thông tin rà soát bố trí lực lượng tại các vị trí để hướng dẫn, sắp xếp. Đồng thời, tiếp tục bổ sung thêm các điểm đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân đến xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đơn vị yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, tận dụng trụ sở cơ quan, trường học, khu vực công cộng để làm điểm tập kết phương tiện, nhất là tại các khu vực gần hai tuyến đường sắt đô thị và từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.

Việc bố trí các điểm đỗ xe và tổ chức trông giữ miễn phí được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn phải thực hiện miễn phí trong thời gian diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức lễ diễu binh, diễu hành. Những đơn vị triển khai chậm hoặc không thực hiện sẽ bị tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp chấn chỉnh.

Ra mắt Bộ ấn phẩm Tem Bưu chính đặc biệt 'Dấu son lịch sử'

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, bộ ấn phẩm bao gồm: Tờ tem "Ngày hội non sông" tái hiện trọn vẹn giây phút lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên nền màu cờ đỏ rực rỡ, hình ảnh Quốc huy, bản đồ Việt Nam và những mốc son tiêu biểu trong 80 năm qua trở thành điểm nhấn đầy tự hào của dân tộc

Tờ tem được in bằng công nghệ hiện đại, có răng elip chống giả, phát hành giới hạn chỉ 5.555 tờ (phát hành đợt 1: 3.000 tờ). Đặc biệt, mỗi tờ có số seri riêng biệt, khẳng định tính độc bản và sưu tầm hiếm có.

Bìa gài tem A5 Quốc khánh bao gồm 2 tem, 1 bloc tem chính thức và dấu nhật ấn ngày phát hành 26/8/2025. Bìa gài được trình bày trang trọng trên bìa cứng A5 cao cấp. Với gam màu đỏ - vàng - trắng, sản phẩm vừa mang giá trị sưu tầm, vừa là vật phẩm lưu niệm, quà tặng độc đáo và ý nghĩa cho các cơ quan, trường học, tổ chức và người dân trong dịp Lễ trọng đại của dân tộc.

Tờ tem "Ngày hội Non sông".

Bìa gài phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" được thiết kế riêng trên chất liệu cao cấp, áp dụng công nghệ in offset nhiều lớp và phủ UV ánh kim tinh xảo. Hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng những mảng màu biểu trưng cho hòa bình, phát triển và hội nhập. Bìa gài đi kèm tem, bloc tem, phong bì ngày phát hành đầu tiên được dán thủ công tại vị trí trọng tâm trên bìa, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật cao. Với hình thức trình bày trang trọng, nội dung sâu sắc, đây là món quà đầy ý nghĩa dành cho những người yêu quý và trân trọng các giá trị lịch sử dân tộc Việt Nam.

Sẽ chờ thêm bao lâu để có đường sắt kết nối từ TP.HCM đi sân bay Long Thành?

Báo Tuổi trẻ đưa tin, theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại từ năm 2026. Dự báo của tư vấn cho thấy có khoảng 70% lượng khách qua sân bay sẽ đi về TP.HCM. Do vậy nhìn vào hạ tầng giao thông kết nối hiện tại, cho thấy việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là yêu cầu cấp bách.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất Thủ tướng giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án nhằm bảo đảm tính thống nhất, kết nối đồng bộ giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Trên thực tế dù chưa có quyết định chính thức giao làm cơ quan chủ quản, nhưng hiện nay TP.HCM đang song song nghiên cứu phương án đầu tư.

Kết nối hiện nay đến sân bay Long Thành duy nhất theo một phương thức bằng đường bộ, chưa có kết nối đường sắt. Ảnh: Quang Định

Một chuyên gia đường sắt cho hay trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp đưa vào khai thác, việc đẩy nhanh thủ tục để đầu tư đường sắt nối Thủ Thiêm - Long Thành 42km và metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm 6km là rất cấp bách.

Để làm tuyến tích hợp nối liền mạch từ sân bay Long Thành - Thủ Thiêm - trung tâm TP.HCM này, thời gian thi công hoàn thành dự án là khoảng 5 năm. Tuy nhiên để đảm bảo tiến độ như trên, các vướng mắc trong quá trình triển khai (nếu có) phải được tháo gỡ kịp thời, cùng với đó là phân chia các gói thầu hợp lý.

Công an tỉnh Đồng Nai phát đi cảnh báo về nhóm người lừa đảo, mang vàng giả đi bán nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân

Báo Thanh niên cho hay, ngày 27.8 Công an xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhóm người lừa đảo, bán vàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản người dân.

Theo Công an xã Tân Hưng (H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), thời gian gần đây, trên địa bàn xã và các khu vực lân cận xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến hoạt động mua bán vàng. Các đối tượng dùng kim loại màu vàng để giả vàng thật, dụ dỗ người dân tin là vàng thật, sau đó, chúng bán từ 1 - 2 chỉ vàng, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, những kẻ lạ mặt đã lợi dụng tâm lý thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số để bán vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chú thích: Người dân đến trình báo công an việc có người lạ mặt mời mua vàng. Ảnh: Công an xã Tân Hưng

Nhóm người này dùng vàng giả, vàng pha hợp kim kém chất lượng để trao đổi, mua bán, cầm cố tại các tiệm vàng, cửa hàng kinh doanh kim loại quý; giao dịch vàng không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc các hội nhóm; lừa đảo chuyển khoản đặt cọc mua vàng, sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc...

Công an xã Tân Hưng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán vàng; không mua vàng, kim loại từ người lạ. Khi phát hiện nghi vấn vàng giả, vàng không rõ nguồn gốc hoặc hành vi lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.