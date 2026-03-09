Hà Nội: 4,3ha đất nông nghiệp bị 'bức tử', vi phạm ngang nhiên thách thức lệnh cấm
GĐXH - Mặc dù đã có chỉ đạo khắc phục triệt để vi phạm từ các cơ quan chức năng TP Hà Nội, thế nhưng đến nay, 4,3ha đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ) vẫn đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" bởi các bãi phế liệu, rác thải khổng lồ...
Như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, khu đất nông nghiệp rộng hàng ngàn m2 dọc theo Đại lộ Thăng Long, đoạn kéo dài từ đường Lê Quang Đạo đến chân cầu vượt Mễ Trì – đường Cương Kiên (thuộc phường Đại Mỗ), suốt thời gian qua đang bị chiếm dụng trái phép để biến thành các bãi tập kết phế liệu, trạm cân và kho bãi quy mô lớn...
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai có tổng diện tích lên tới 4,3ha, từng là diện tích để canh tác lúa, hoa màu. Tình trạng "xẻ thịt" quỹ đất nông nghiệp tại đây không phải mới diễn ra, nhiều diện tích đất đã bị các cá nhân, đơn vị chiếm dụng để kinh doanh từ trước năm 2014 khi nơi này thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (cũ) và bùng phát mạnh mẽ trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay.
Những mảnh ruộng vốn dùng để sản xuất nông nghiệp ngang nhiên bị lấn chiếm, phủ lấp bởi hàng nghìn tấn sắt vụn rỉ sét, rác thải công nghiệp và vật liệu xây dựng dư thừa. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ.
Bãi phế liệu quy mô hàng nghìn tấn với những khối sắt thép, tôn lợp cao ngất, được dàn máy móc và xe vận tải liên tục thu gom, vận chuyển ra vào khu đất.
Thực tế, vào ngày 11/3/2025, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát từ chính các bãi phế liệu ven Đại lộ Thăng Long, thiêu rụi nhiều tài sản và gây hoảng loạn cho khu dân cư. Sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo TP Hà Nội và quận Nam Từ Liêm (cũ) đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tháo dỡ triệt để công trình vi phạm và thu hồi toàn bộ 4,3ha đất lấn chiếm.
Sau đợt ra quân rầm rộ của lực lượng chức năng, một phần diện tích đã được giải tỏa, các công trình tạm bợ bị cưỡng chế phá dỡ, trả lại hiện trạng đất trống ban đầu. Dù vậy, từ sau ngày 1/7/2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, những vi phạm tại khu đất này lại tái diễn.
Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, tại hiện trường, nhiều đống sắt vụn và phế thải vẫn được chất cao thành núi ven trục đường chính như chưa hề có lệnh giải tỏa. Đáng chú ý, các chủ cơ sở kinh doanh tại đây trước đó đã ký cam kết với chính quyền địa phương về việc hoàn tất di dời toàn bộ tài sản, hàng hóa ra khỏi khu đất trước ngày 10/4/2025.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, những cam kết này vẫn chỉ nằm trên giấy. Thay vì thực hiện cam kết, các đơn vị này lại có dấu hiệu "chống lệnh", tiếp tục duy trì hoạt động rầm rộ.
Bên trong các bãi quây, máy xúc công suất lớn vẫn làm việc liên tục, đưa sắt thép lên các xe tải chuyên dụng để vận chuyển. Các diện tích đất còn lại cũng bị các cá nhân, tổ chức khác lắp đặt nhà tạm, container để phục vụ kinh doanh, sản xuất... tạo nên một không khí công trường tấp nập ngay giữa lòng đất nông nghiệp đã có lệnh thu hồi.
Thiết nghĩ, nếu không có những biện pháp mạnh tay, cưỡng chế dứt điểm khu vực vi phạm, 4,3ha đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai sẽ mãi mãi bị "băm nát" bởi các lợi ích cá nhân, để lại những hệ lụy không thể cứu vãn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường Thủ đô.
Phế thải chất thành "núi" trên đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội:
Phế thải chất thành "núi" trên đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.
