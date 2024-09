Hình ảnh từ trên cao loạt nhà dân ở Nam Định bị ngập trong nước

Về phía xã Đại Thắng, khu vực ngoài đê Bối Đồng Tâm có 143 hộ với 462 nhân khẩu. trong đó người già 39 người, trẻ em 76 người. Khu vực nằm trong vùng phân lũ gồm 4 thôn: Đại Đồng, Hòa Tiên, Phong Vinh, Đồng Tiến với tổng số 1.216 hộ và 3.579 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn cho Nhan dân, chiều 10/9, xã Đại Thắng đã vận động một số hộ dân thuộc diện có nhà ở có nguy cơ mất an toàn di cư sang vị trí an toàn hơn.