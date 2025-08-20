Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm GĐXH - Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn, gây mưa lớn khắp Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; Quá trình phẫu thuật, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột của một bệnh nhân 6 tuổi.

Cập nhật mới nhất dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thời tiết dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay thời tiết có sự biến động ở các vùng miền.





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 20 đến 31/8, thời gian diễn ra các hoạt động kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 có nhiều sự khác biệt giữa các vùng.

Tại khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 20-23/8 nhiều khả năng có mưa, mưa vừa và dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to; giai đoạn từ ngày 24/8-27/8 ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ. Từ sau 27/8, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa có thể tăng trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 20-23/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; giai đoạn từ ngày 24-28/8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ, chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày 20/8 có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng; từ ngày 21/8-28/8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28-32 độ; khu vực Nam Bộ từ 32-35 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1/9 đến 05/9/2025, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm; ngày phổ biến ít mưa, có nắng gián đoạn. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.

Học phí được miễn, phụ huynh vẫn đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?

Thông tin trên SK&ĐS, từ năm học 2025-2026, học sinh từ mầm non đến hết THPT trên cả nước sẽ chính thức được miễn học phí. Đây là một tin vui lớn, giúp giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu gia đình. Tuy nhiên, ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.

Mặc dù học phí được miễn, một số khoản thu khác vẫn được duy trì, bao gồm:

Bảo hiểm y tế học sinh (BHYT): Đây là khoản đóng góp bắt buộc. Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/7/2025, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã được nâng từ 30% lên tối thiểu 50%. Mức đóng BHYT hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện tại là 2.340.000 đồng/tháng, tổng chi phí BHYT một năm là 1.263.600 đồng. Sau khi được nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền phụ huynh phải đóng tối đa là 631.800 đồng/năm, giảm 253.020 đồng so với mức đóng trước đây.

Đồng phục và lễ phục: Đây là khoản thu cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ và trang trọng của nhà trường. Theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, nhà trường có quyền thu tiền may, mua, thuê hoặc mượn đồng phục từ phụ huynh. Khoản thu này phải được công khai, minh bạch về chi phí.

Ngoài các khoản bắt buộc, một số khoản thu khác được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, dựa trên thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh hoặc theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố. Các khoản này bao gồm:

Tiền ăn bán trú và cơ sở vật chất: Khoản này áp dụng cho học sinh tham gia dịch vụ bán trú. Chi phí bao gồm tiền ăn, chăm sóc bán trú, và trang thiết bị cần thiết.

Tiền nước uống, học phẩm: Các khoản chi phí phục vụ nhu cầu cơ bản của học sinh như nước uống, học phẩm (đối với trẻ mầm non),...

Quỹ lớp: Khoản này do phụ huynh trong lớp tự nguyện đóng góp để chi tiêu cho các hoạt động chung của lớp học.

Tại Hà Nội, một chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học sẽ được áp dụng từ năm học 2025-2026. Mức hỗ trợ dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/học sinh/ngày, tùy thuộc vào từng khu vực. Phần chênh lệch (nếu phụ huynh thống nhất mức ăn cao hơn) sẽ do người học chi trả.

Để tránh những thắc mắc và hiểu lầm không đáng có, Bộ GD&ĐT đã quy định rõ: tất cả các khoản thu đầu năm học phải được công khai, minh bạch. Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường cần tổ chức họp để thống nhất các khoản thu thỏa thuận, đảm bảo sự đồng thuận từ phụ huynh.

Việc nắm rõ các khoản thu được phép và không được phép sẽ giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình thu chi tại trường học của con em mình. Chính sự minh bạch và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh sẽ góp phần tạo nên một năm học mới hiệu quả và an tâm.

Cục CSGT thông báo lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp 2/9

Để phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm sự kiện A80, Công an Hà Nội tổ chức cấm triệt để nhiều tuyến đường (Ảnh minh họa: Dân trí)

Ngày 19/8, thông tin trên Vietnamnet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đơn vị đã có thông báo phân luồng giao thông.

Khung giờ hạn chế phương tiện giao thông đường bộ hoạt động theo chiều đường hướng về Hà Nội gồm: Từ 15h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8; từ 15h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8; từ 15h ngày 27/8 đến 5h ngày 28/8; từ 16h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8 và từ 16h ngày 1/9 đến 17h ngày 02/9.

Các loại xe bị hạn chế gồm: xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Lực lượng CSGT sẽ hạn chế các phương tiện nêu trên lưu thông ở các tuyến đường như sau:

Đối với các tuyến cao tốc: Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình: đoạn từ nút giao Thường Tín (Km 192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: đoạn từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: đoạn từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại Km40+700) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai: từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Đối với các tuyến quốc lộ: Quốc lộ 1A: từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (quốc lộ 1A); quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 152+600 quốc lộ 1A).

Quốc lộ 2: từ nút giao quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → ngã ba đường Cách mạng Tháng Tám giao quốc lộ 3 - ngã tư Nam Tiến (từ Km 46+650 đến Km 41+900) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân.

Quốc lộ 5: từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (Km 65+100 quốc lộ 6).

Quốc lộ 21A: đoạn từ nút giao với quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Tìm thấy thi thể du khách mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương

Vùng lõi rừng Cúc Phương nơi anh Mạnh đến tham quan rồi mất tích những ngày qua.

Chiều 19/8, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, cơ quan công an, viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) tử vong trong rừng Cúc Phương.

Nguồn tin riêng cho biết thêm, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách động Sơn Cung - nơi anh này để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang - khoảng 500m.

Khu vực nạn nhân tử vong nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động, nơi rất ít người qua lại. Vì thế, những ngày qua lực lượng chức năng đã không phát hiện được nạn nhân.

Được biết, khu vực nạn nhân tử vong không có sóng điện thoại, quá trình thực hiện cứu nạn, cứu hộ lực lượng tìm kiếm phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Nhiều khu vực cũng không có sóng để thông tin.

Trước đó ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ thực hiện tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Anh này đến cửa động Sơn Cung để lại ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại sau đó mất tích.

Chiều cùng ngày, du khách khác đi tham quan động Sơn Cung thấy chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại, nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm. Lực lượng chức năng sau đó vào cuộc tìm kiếm nam du khách, sau nhiều ngày mới có kết quả.

Người dân Quảng Trị bắt được con vật quý hiếm trên sông

Chị Xuân bất ngờ vì lần đầu thấy con rái cá.





Thông tin trên Vietnamnet, ngày 19/8, lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa phương thả một con rái cá về tự nhiên.

Trước đó, khoảng 21h ngày 18/8, chị Hà Thị Thu Xuân (SN 1994), trú thôn Trúc Khê, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (cũ), nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị phát hiện một con rái cá chui vào lờ bắt cá của mình.

"Tôi thả lờ bắt cá trên con kênh cách nhà tầm 30 mét. Đến 21h tối, nghe có tiếng kêu, tôi ra xem thì phát hiện con vật lạ ở trong lờ, nó đã ăn hết số cá, tôm bên trong" – chị Xuân kể.

Sau khi đưa con vật lạ vào nhà, chị Xuân lên mạng tìm hiểu thì biết đó là con rái cá, loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. Vì vậy, dù có người tìm đến muốn mua con rái cá với giá 5 triệu đồng nhưng chị Xuân nhất định không bán. Sau đó, chị Xuân đã điện báo kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiếu Giang đã phối hợp với kiểm lâm địa phương lập biên bản tiếp nhận con rái cá. Bước đầu, xác định con vật nặng khoảng 2kg, còn khoẻ mạnh. Sau đó, con rái cá được thả về tự nhiên.

Trước đó, tối 28/7, anh Mai Chiếm Lĩnh (trú khu phố 3, phường Đông Hà) bắt cá trên sông Hiếu cũng phát hiện con rái cá chui vào lờ của mình. Sau đó anh báo với các ngành chức năng để thả con vật về với tự nhiên.

Con rái cá được phát hiện ở Quảng Trị thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB. Loài này sống tại các đầm nước mặn và đất ngập nước ngọt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Sau khi chuyển khoản thành công gần 500 triệu đồng từ tài khoản BIDV, người phụ nữ được công an mời lên làm việc

Chị Lê Thị Quế nhận lại gần 500 triệu đồng từ chị Tống Thị Thủy.

Theo Báo Bắc Ninh, Công an xã Phù Lãng (tỉnh Bắc Ninh) vừa hỗ trợ chị Lê Thị Quế ở tổ dân phố Hùng Lãm 2, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh nhận lại gần 500 triệu đồng từ chị Tống Thị Thủy ở thôn Châu Cầu, xã Phù Lãng.

Theo thông tin từ Công an xã Phù Lãng, lúc 16 giờ 5 phút ngày 15/8, chị Tống Thị Thủy, sinh năm 1992 ở thôn Châu Cầu nhận được số tiền 499.999.999 đồng từ số tài khoản 4311150xxx, ngân hàng BIDV. Biết được số tiền này do người khác chuyển khoản nhầm nên chị Thuỷ đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Lãng đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Việt Yên sao kê tài khoản và cung cấp thông tin chủ tài khoản số 4311150xxx.

Kết quả xác định chủ sở hữu số tài khoản là chị Lê Thị Quế, sinh năm 1980 ở tổ dân phố Hùng Lãm 2, phường Việt Yên. Tại trụ sở công an, chị Quế cho biết do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng đặt cọc mua đất.

Ngày 18/8, Công an xã Phù Lãng cùng chị Thủy đã thực hiện các thủ tục và trao trả lại số tiền trên cho chị Lê Thị Quế.

Công an xã Phù Lãng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh trường hợp "mắc bẫy" những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.