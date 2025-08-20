Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớn
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tạm ngớt, trời hửng nắng.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, từ nay đến 23/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông về đêm. Nguyên nhân do vùng hội tụ gió trên 5000m tồn tại ở Bắc Bộ vẫn hoạt động về đêm, gây ra mưa dông cho khu vực này.
Trưa và chiều nay, mưa tạm ngớt, Thủ đô Hà Nội, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có nắng và nóng lên. Nhiệt độ hầu khắp các phường, trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ tăng lên trong khoảng 31-34 độ.
Các tỉnh thành của Trung Bộ thời tiết hôm nay cũng có nắng nhiều. Một số phường như: Đồng Hới (Quảng Trị), Hải Châu (Đà Nẵng), Cẩm Thạch (Quảng Ngãi) nhiệt độ ở mức nắng nóng 35 độ.
Riêng khu vực cao nguyên, thời tiết dịu mát hơn không nơi nào vượt quá 30 độ.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ ít mưa, nắng từ sáng đến chiều. Mức nhiệt tại các phường dao động từ 32-34 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 28-31 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và vài nơi dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2-3, phía Nam gió nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.
Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk LắkThời sự - 2 giờ trước
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đã thiếu quan sát khiến xe bị lật làm nhiều người trọng thương.
Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc PhươngThời sự - 13 giờ trước
Anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.
Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tửThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ ở xã Ninh Giang (Ninh Bình) ôm con 5 tháng tuổi rời khỏi nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong thương tâm.
Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk LắkThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.
Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thôngThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.
Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng LongThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.
Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thươngThời sự - 1 ngày trước
Xe khách chở 40 người đi trên đường Hồ Chí Minh đến xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì lật nghiêng khiến 14 người bị thương.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.