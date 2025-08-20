Những trận mưa dông lại sắp trút xuống miền Bắc?

Miền Bắc lại đón những trận mưa lớn?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối và đêm 20/8: vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông; cục bộ mưa to đến rất to (20–40mm, có nơi >100mm).

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, phía đông Lâm Đồng, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác; cục bộ mưa to (10–30mm, có nơi >60mm).

Nguy cơ mưa cường suất lớn (>70mm/3h).

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón những trận mưa lớn. Ảnh minh họa: TL

Nhận định thời tiết từ đêm 21/8 đến ngày 29/8, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 21-23/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ khoảng 26-28/8, khu vực này có thể mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Nghệ An đến Huế mưa rào và dông rải rác trong các ngày 22-23/8, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Từ khoảng 26-28/8, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Từ ngày 22-28/8, Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Các khu vực khác mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn trên phạm vi khu vực Hà Nội

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các xã: Ba Vì, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai. Mây đối lưu có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Từ 30 phút đến 3 giờ tới, các phường Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng, Tây Mỗ... có mưa rào và dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

