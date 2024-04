Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Theo đại diện Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Giang, trên địa bàn huyện hiện nay có 2 loạt hình trò chơi pháo đất, gồm: pháo tiểu (do 1 người chơi), pháo đại (do nhiều người chơi) và cũng là một trong số ít địa phương của tinhr Hải Dương còn lưu giữ được trò chơi dân gian này. Riêng trò chơi pháo đất tại xã Nghĩa An (pháo đại) được UBND tỉnh Hải Dương công nhận là sản phẩm OCOP năm 2023 thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng.