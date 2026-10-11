Hồ Gươm ken đặc người xem pháo hoa mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô

13 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, dọc bờ biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình ghi nhận không khí khẩn trương khi các hộ dân đồng loạt tháo dỡ 23 công trình xây dựng trái phép quanh Nhà thờ biển Hải Lý. Việc trả lại không gian thoáng đãng cho di tích là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa quyết định công nhận nơi đây là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.