Hồ Gươm ken đặc người xem pháo hoa mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô

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Hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm để xem màn bắn pháo hoa và dàn hỏa thuật nhân dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô, tối 10/10.

Tối 10/10, hàng nghìn người đổ về khu vực Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chờ đợi ngắm pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

20h, các trục đường trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm đông dần.

Khu vực quanh bờ hồ chật kín người từ sớm. Nhằm đảm bảo an toàn cho sự kiện, lực lượng chức năng phân luồng, hạn chế phương tiện tại một số khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Quanh hồ Gươm, đường Đinh Tiên Hoàng bị cấm theo từng đoạn, từng khung giờ.

Không gian cầu cạn "dải lụa ký ức" được lực lượng chức năng chăng dây ở hai đầu lên xuống nhằm tránh tình trạng quá tải.

Hồng Hạnh cùng bạn chờ ngắm pháo hoa từ 18h. 'Dù đã chuẩn bị tinh thần và đến từ khá sớm nhưng em bất ngờ khi mọi người đến đông như vậy', cô nói.

Đúng 21h, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, khiến người xem reo hò thích thú.

Màn trình diễn kéo dài 15 phút, với dàn pháo hoa tầm cao, pháo tầm thấp và dàn hỏa thuật.

Trận địa pháo hoa đặt trước Bưu điện Hà Nội, bên hồ Hoàn Kiếm, gồm 1.725 quả pháo tầm cao, 500 quả pháo tầm thấp và các giàn hỏa thuật bố trí trên mặt nước.

Đây là năm đầu tiên Hà Nội trình diễn pháo nổ trên mặt nước tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây cùng với dàn hỏa thuật đặc sắc.

Những chùm pháo hoa đủ màu sắc liên tiếp bung nở trên bầu trời, tạo nên khung cảnh lung linh giữa màn đêm.

Màn pháo hoa là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia và tạo không khí sôi động tại nhiều khu vực ở Hà Nội.


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