Hồ Gươm ken đặc người xem pháo hoa mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô
Hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm để xem màn bắn pháo hoa và dàn hỏa thuật nhân dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô, tối 10/10.
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