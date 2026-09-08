Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam gây chú ý trong lễ đính hôn của con trai tại Mỹ

GĐXH - Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tham dự lễ đính hôn của con trai Nam Thanh ở Mỹ. Buổi lễ ấm cúng theo phong tục Do Thái (quê hương cô dâu), trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
GĐXH - MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương và á hậu Băng Châu gặp mặt, ca hát tại biệt thự 600m2 của hoa khôi thể thao Thu Hương tại Phú Mỹ Hưng.
Thu Hương tiết lộ con trai và con dâu có chuyện tình đẹp, trải qua thời gian tìm hiểu đủ dài trước khi quyết định kết hôn. Cả hai đã có một lễ đính hôn ấm cúng, thân mật theo nghi thức của người Do Thái, giữa sự chúc phúc của người thân và bạn bè.
Trong ảnh là niềm hạnh phúc của bố mẹ cô dâu trong ngày vui của 2 con.
GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.