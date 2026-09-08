Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam gây chú ý trong lễ đính hôn của con trai tại Mỹ

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tham dự lễ đính hôn của con trai Nam Thanh ở Mỹ. Buổi lễ ấm cúng theo phong tục Do Thái (quê hương cô dâu), trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 1.Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồng

GĐXH - MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương và á hậu Băng Châu gặp mặt, ca hát tại biệt thự 600m2 của hoa khôi thể thao Thu Hương tại Phú Mỹ Hưng.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 2.

Mới đây, Hoa khôi Thu Hương và ông xã Nguyễn Hoài Nam cùng hai con trai Nam Anh (bìa trái) và Nam Khánh (bìa phải) sang Mỹ dự lễ đính hôn của Nam Thanh (25 tuổi) - con riêng của chồng Thu Hương. Bữa tiệc được tổ chức tại cầu cảng 57 của thành phố New York, theo phong tục Do Thái, quê hương cô dâu. Ảnh: NVCC

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 3.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Hoa khôi Thu Hương cho biết dù Nam Thanh sống và làm việc ở nước ngoài, anh giữ mối liên hệ gắn bó với bố mẹ và các em. Ảnh: NVCC

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 4.

Chứng kiến hành trình phấn đấu của con riêng chồng trong sự nghiệp, người đẹp sinh năm 1979 rất tự hào khi Nam Thanh thành công, làm việc trong một tập đoàn lớn ở Mỹ, giữ vị trí quản lý. Trong khi đó, cô dâu của Nam Thanh là Allie cũng rất tài giỏi, cá tính. Ảnh: NVCC

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 5.

Allie tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh doanh tại Đại học Pennsylvania, ngôi trường từng đào tạo nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới. Hiện Allie đầu quân cho một tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 6.
Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 7.

Thu Hương tiết lộ con trai và con dâu có chuyện tình đẹp, trải qua thời gian tìm hiểu đủ dài trước khi quyết định kết hôn. Cả hai đã có một lễ đính hôn ấm cúng, thân mật theo nghi thức của người Do Thái, giữa sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 8.

Theo hoa khôi, những năm qua, Allie hiện diện trong gia đình cô như một thành viên. Đại gia đình thường gặp gỡ khi đôi trẻ về Việt Nam nghỉ hè, hoặc khi vợ chồng Thu Hương và các con sang Mỹ du lịch, công tác.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 9.

Buổi lễ đính hôn thật đặc biệt khi có sự tham dự đầy đủ của mẹ đẻ Nam Thanh và dượng. Mẹ và bố dượng của Nam Thanh hiện đang ở Mỹ.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 10.
Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 11.

Trong ảnh là niềm hạnh phúc của bố mẹ cô dâu trong ngày vui của 2 con.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 12.

Hoa khôi Thu Hương còn chia sẻ Nam Thanh có mối quan hệ rất tốt với 3 người bố (bố đẻ, bố vợ và dượng).

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 13.

Cô dâu Allie rạng rỡ chụp ảnh cùng 3 người mẹ. Ảnh: NVCC

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 14.

Chú rể Nam Thanh diện suit bảnh bao chụp ảnh kỷ niệm với bố và hai em trai.

Con trai riêng của chồng Hoa khôi Thu Hương đính hôn ở Mỹ 2026 - Ảnh 15.

Người thân, bạn bè dùng tiệc, tận hưởng không khí đầm ấm của lễ đính hôn của Nam Thanh và Allie. Theo Thu Hương, sau khi kết hôn, vợ chồng Nam Thanh tiếp tục ở lại Mỹ làm việc, sinh sống. Họ dự kiến tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào 30/12/2027. Ảnh: NVCC

 

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