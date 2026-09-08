Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam gây chú ý trong lễ đính hôn của con trai tại Mỹ

2 giờ trước

GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.