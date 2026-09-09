Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng

Sau khi mẹ con hàn gắn, hình ảnh mẹ Hoa hậu Diễm Hương xuất hiện bên con gái trong cuộc sống đời thường trở nên ấm áp hơn. Khi Hoa hậu Diễm Hương sang Canada định cư và xây dựng cuộc sống mới, bố mẹ cô cũng có thời gian sang thăm con gái, các cháu. Trong những ngày ở bên gia đình, người mẹ vẫn giữ cách thể hiện tình yêu quen thuộc của nhiều bà mẹ Việt: chăm chút cho con từ những điều rất nhỏ. Đó có thể là một bữa cơm nhà, một món ăn quen thuộc hay đơn giản là sự có mặt khi con gái cần. Đặc biệt, những món ăn Việt do mẹ nấu giữa cuộc sống nơi xứ người càng trở nên đáng quý. Bún riêu, hủ tiếu, cơm tấm... không chỉ là những món ăn mà còn gợi cảm giác về quê nhà, về căn bếp gia đình và những ngày tháng Diễm Hương còn bé. Với người con xa quê, đôi khi một bữa cơm mẹ nấu cũng đủ để thấy khoảng cách địa lý dường như được rút ngắn lại.