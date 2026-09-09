Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng

Thứ tư, 09:16 09/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Mẹ Hoa hậu Diễm Hương trong mắt con gái luôn là một mỹ nhân, dù ở tuổi nào bà vẫn trẻ đẹp và rực rỡ.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 1.'Gia tài' của Hoa hậu Diễm Hương

GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương mới đây đã chia sẻ hình ảnh 2 con trai nhỏ và cô gọi đây là gia tài của mình.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 1.

Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ ảnh của mẹ ruột và viết những dòng tâm sự chân thành. "Ai cũng từng là mỹ nhân khi còn trẻ, nhưng khi thời gian đã nhuộm màu tóc trắng thì mẹ tôi vẫn rạng ngời trong mắt chồng, con và cháu. Đó không phải vì vẻ đẹp ngoại hình mà đó là bởi những suy nghĩ từ người trong gia đình: "Ngoại làm món gì cũng ngon á mẹ”, “bà ngoại để dành cho con uống đó“", Diễm Hương trải lòng.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 2.

Thực tế ở tuổi xế chiều, mẹ Hoa hậu Diễm Hương vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn, nhiều năng lượng vui vẻ, tích cực.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 3.

Bà hạnh phúc khi được chứng kiến con gái trưởng thành và vui vẻ với 2 cháu nhỏ.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 4.

Để có được tổ ấm trọn vẹn như hiện tại, mẹ con Hoa hậu Diễm Hương cũng trải qua những sóng gió đời người. Thời điểm Diễm Hương quyết định thi hoa hậu, mẹ cô không thực sự ủng hộ. Là một người mẹ, bà có những lo lắng riêng khi con gái bước vào môi trường nhiều thị phi, trong khi cuộc sống phía trước còn rất dài. Những khác biệt trong suy nghĩ giữa mẹ và con gái, cộng thêm những biến cố xảy ra sau khi Diễm Hương nổi tiếng, khiến mối quan hệ của hai người có lúc trở nên căng thẳng.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 5.

Có thời gian, Diễm Hương từng chia sẻ cô và mẹ không gặp nhau trong khoảng bốn năm. Đó có lẽ là quãng thời gian buồn nhất đối với người đẹp, bởi dù có thể bước qua nhiều ồn ào trong cuộc sống, khoảng cách với người thân vẫn luôn là điều khó nguôi ngoai.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 6.

Năm 2019, sau khoảng thời gian dài không gặp nhau, Diễm Hương có dịp đoàn tụ với cha mẹ. Cuộc gặp khiến cô xúc động và bật khóc. Những chuyện đã qua được gác lại để hai mẹ con có thể một lần nữa ngồi cạnh nhau, trò chuyện và nhìn thấy nhau bình yên.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 7.

Sau khi mẹ con hàn gắn, hình ảnh mẹ Hoa hậu Diễm Hương xuất hiện bên con gái trong cuộc sống đời thường trở nên ấm áp hơn. Khi Hoa hậu Diễm Hương sang Canada định cư và xây dựng cuộc sống mới, bố mẹ cô cũng có thời gian sang thăm con gái, các cháu. Trong những ngày ở bên gia đình, người mẹ vẫn giữ cách thể hiện tình yêu quen thuộc của nhiều bà mẹ Việt: chăm chút cho con từ những điều rất nhỏ. Đó có thể là một bữa cơm nhà, một món ăn quen thuộc hay đơn giản là sự có mặt khi con gái cần. Đặc biệt, những món ăn Việt do mẹ nấu giữa cuộc sống nơi xứ người càng trở nên đáng quý. Bún riêu, hủ tiếu, cơm tấm... không chỉ là những món ăn mà còn gợi cảm giác về quê nhà, về căn bếp gia đình và những ngày tháng Diễm Hương còn bé. Với người con xa quê, đôi khi một bữa cơm mẹ nấu cũng đủ để thấy khoảng cách địa lý dường như được rút ngắn lại.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 8.

Có lẽ sau nhiều năm, điều mẹ con Hoa hậu Diễm Hương mong muốn cũng không còn là ai đúng, ai sai. Quan trọng hơn cả là được nhìn thấy nhau khỏe mạnh, được cùng ăn một bữa cơm, được ở cạnh nhau trong những dịp đặc biệt và có thêm thời gian để bù đắp những tháng ngày từng bỏ lỡ.

Hoa hậu Diễm Hương tên đầy đủ Lưu Thị Diễm Hương, sinh năm 1990. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 khi còn khá trẻ, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất 2010 và Miss Universe 2012.

Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng - Ảnh 10.Sau gần một năm sinh con, Diễm Hương chuyển nhà thuê ở Canada

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