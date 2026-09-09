Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng

Việt Anh tiết lộ chuyện ít biết khi được chọn vai Cao Thanh Lâm trong 'Chạy án'Câu chuyện văn hóa -
NSƯT Việt Anh lần đầu chia sẻ cơ duyên được chọn vào vai Cao Thanh Lâm, nhân vật làm nên dấu ấn đặc biệt của anh trong "Chạy án".
Hoa hậu Diễm Hương tên đầy đủ Lưu Thị Diễm Hương, sinh năm 1990. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 khi còn khá trẻ, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất 2010 và Miss Universe 2012.
NSƯT Việt Anh lần đầu chia sẻ cơ duyên được chọn vào vai Cao Thanh Lâm, nhân vật làm nên dấu ấn đặc biệt của anh trong "Chạy án".
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