Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã học ballet

Thứ ba, 15:06 08/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi đã chính thức nhập học môn múa ballet, cô bé bộc lộ tài năng và gen trội nghệ thuật từ bố mẹ.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 1.Chí Anh - Khánh Thi sau hơn 20 năm 'tình yêu, tình bạn' quyết định làm một điều ý nghĩa

GĐXH - Khánh Thi - Chí Anh không chỉ có một tình bạn đẹp mà họ còn là những cộng sự tốt trong nghề. Mới đây, cặp đôi kiện tướng dancesport đã chung tay đưa giải vô địch thế giới Showdance Latin 2026 về Việt Nam.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 1.

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh Lisa tham gia lớp ballet. Cô bé 3 tuổi diện trang phục tập luyện, chăm chú thực hiện các động tác dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Dù còn nhỏ, Lisa tỏ ra khá hào hứng với giờ học và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi biểu cảm hồn nhiên. 

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 2.

Khánh Thi còn hài hước gọi đây là thời điểm con gái bước vào giờ kiểm tra cuối tháng. Nữ kiện tướng dí dỏm hỏi mọi người rằng có ai muốn học ballet cùng Lisa hay không. Những chia sẻ gần gũi của cô khiến khoảnh khắc tập luyện của con gái trở nên thú vị hơn.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 3.

Lisa là con gái út của kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô bé từ nhỏ đã được bố mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với nhiều hoạt động vận động, nghệ thuật.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 4.

Lisa được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và biểu cảm đáng yêu. Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, Lisa thường nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 5.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Lisa còn khiến nhiều người thích thú bởi sự năng động. Việc làm quen với ballet từ sớm cũng giúp cô bé có thêm một hoạt động để rèn luyện sự dẻo dai, khả năng vận động và cảm thụ âm nhạc.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 6.

Khánh Thi và Phan Hiển hiện có ba người con. Các con đều được bố mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành trong quá trình trưởng thành. Với gia đình có cả bố và mẹ đều gắn bó lâu năm với dancesport, việc Lisa sớm tiếp xúc với múa và vận động cũng là điều dễ hiểu.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 7.

Tuy nhiên, ở độ tuổi còn rất nhỏ, Khánh Thi chủ yếu để con trải nghiệm và vui chơi thay vì đặt nặng thành tích. Những giờ học ballet của Lisa vì thế không chỉ là hoạt động rèn luyện mà còn trở thành những kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 8.

Hình ảnh cô bé 3 tuổi đứng trong lớp ballet, tập những động tác đầu tiên dưới sự hướng dẫn của cô giáo khiến nhiều người thích thú. Không ít khán giả kỳ vọng Lisa sẽ tiếp tục được bố mẹ tạo điều kiện khám phá năng khiếu của bản thân khi lớn lên.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Lisa - con gái Khánh Thi chính thức đi học múa - Ảnh 10.Anh trai Khánh Thi hiếm hoi tiết lộ về mẹ ruột

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