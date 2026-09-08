Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã học ballet

Việt Anh nói lời yêu dành cho Quỳnh Nga trong ngày đặc biệtGiải trí -
GĐXH - Quỳnh Nga và Việt Anh đã cùng nhau đón sinh nhật ngọt ngào đáng nhớ. Nữ diễn viên không ngần ngại đáp lại tình cảm khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày đặc biệt.
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
GĐXH - Quỳnh Nga và Việt Anh đã cùng nhau đón sinh nhật ngọt ngào đáng nhớ. Nữ diễn viên không ngần ngại đáp lại tình cảm khi Việt Anh nói lời yêu trong ngày đặc biệt.
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