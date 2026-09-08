Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Johnny Trí Nguyễn: 'Tôi không công khai bạn gái vì muốn giữ sự riêng tư' Trước tin đồn yêu người đẹp kém mình 24 tuổi, Johnny Trí Nguyễn không phủ nhận chuyện có tình yêu mới song từ chối việc công khai bạn gái.

Johnny Trí Nguyễn: 'Tôi không có hình thức gọi là 'giải nghệ' thật sự"

Trong lịch sử phim hành động Việt suốt hai thập niên qua, Johnny Trí Nguyễn là một cái tên mang đầy tính biểu tượng. Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, anh hoàn toàn vắng bóng màn ảnh, ngoại hình cũng đổi khác khiến khán giả từng đồn đoán anh giải nghệ!?

- Tôi không có một hình thức gọi là "giải nghệ" thật sự. Trước đây, tôi thường có một sự thôi thúc rằng mình phải thực hiện từ dự án này dự án khác một cách liên tục. Ví dụ như làm xong phim này thì phải có phim khác để chuẩn bị, rồi mình lại làm tiếp. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu nghĩ mình muốn đóng góp vào một điều gì đó thực sự có giá trị hay không. Không nhất thiết lúc nào mình cũng phải làm thêm một tác phẩm chỉ để có một sản phẩm giải trí.

Từ lúc đó, cuộc sống của tôi có thể nói là chậm hơn. Nếu mình muốn đem giá trị đến cho người khác thì trước hết cuộc sống của mình cũng phải có giá trị. Tôi muốn trải nghiệm quãng thời gian đó ở mức sâu sắc hơn.

Hiện tại, khi không tham gia phim ảnh, tôi đang dành rất nhiều năng lượng để tạo ra những sân chơi, những giải đấu. Ví dụ hôm nay tôi hoàn thành sự kiện này, ngày mai lại có một sự kiện thi đấu võ thuật mà tôi tổ chức. Nghĩa là, tôi vẫn được sống trong những môi trường rất sôi động và cảm nhận năng lượng của mình được lan tỏa. Nó vẫn để lại dấu ấn, chỉ là theo một hình thức khác.

Vậy điều gì thôi thúc anh trở lại với điện ảnh trong dự án "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"?

- Yếu tố lớn nhất lôi kéo tôi trở lại chính là phần sử thi và sự hoành tráng của dự án. Mặc dù có một khoảng thời gian dài ở nước ngoài, nhưng khi trở về Việt Nam sinh sống và hoạt động, tôi cảm thấy kiến thức về sử của tôi thậm chí còn nhiều hơn một số bạn ở Việt Nam. Khi được mời tham gia dự án, nó cũng khớp với sự rung động đó của tôi.

Khi làm một điều gì đó, tôi thường tập trung toàn tâm, toàn lực vào nó. Tôi thích như vậy hơn là cùng lúc làm nhiều thứ nhưng cái gì cũng hời hợt.

Johnny Trí Nguyễn trở lại điện ảnh với "Hộ linh tráng sĩ" sau nhiều năm tập trung cho võ thuật và các hoạt động cá nhân.

Cảm giác trở lại phim trường với tư cách diễn viên sau một thời gian dài có khác so với trước?

- Với dự án này, vai trò của tôi khá đặc biệt. Hữu tướng quân không phải nhân vật trung tâm duy nhất của phim nhưng là một trong những tráng sĩ, nên thời gian tham gia và quá trình tạo dựng nhân vật cũng nhiều.

Đối với tôi, nhân vật nào mà mình càng xây dựng được gần gũi với mình, càng tìm được điểm đồng cảm thì càng dễ bước vào nhân vật. Hữu tướng quân trong phim có một số điểm khá khớp với cuộc sống của tôi ngoài đời. Anh ấy là một võ tướng, một người đi với võ thuật trên một hành trình rất dài. Tôi cũng gắn với võ thuật từ nhỏ. Vì vậy, ở nhân vật có những điều khiến tôi cảm thấy gần gũi. Đó cũng là một yếu tố hấp dẫn tôi khi nhận vai.

Đảm nhận cùng lúc 2 vai: Vừa là đạo diễn hành động vừa đóng vai tướng quân, anh chuẩn bị thế nào khi bước vào dự án?

- Ban đầu, tôi từ chối vai diễn vì thấy riêng việc đạo diễn hành động đã đòi hỏi rất nhiều tâm sức, đặc biệt với bộ phim có quy mô lớn thế này. Tuy nhiên, nhờ sự sắp xếp lịch trình của nhà sản xuất và đạo diễn, tôi cuối cùng nhận lời thực hiện hai vai trò.

Khó khăn chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Thách thức lớn nhất là cùng êkíp huấn luyện võ thuật cho các diễn viên như: Trần Thiên Tú, Tuấn Trần hay Lê Minh Thuấn vì họ đều chưa biết võ. Tôi phải tìm cách để biến họ thành những người thể hiện được hình ảnh của các bậc cao thủ trên màn ảnh trong thời gian ngắn.

Quá trình tập luyện kéo dài khoảng 5 tháng. Thời gian đó, tôi cho các diễn viên học động tác, làm quen cách di chuyển, phản xạ và tinh thần nhân vật võ thuật phù hợp với bối cảnh lịch sử của phim.

Với vai Hữu tướng quân, thực tế, nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với tôi ở ngoài đời khi gắn bó với võ thuật từ nhỏ, hy sinh hạnh phúc cá nhân cho lý tưởng chung. Từ lâu rồi, tôi không còn khao khát điều gì riêng mình, chỉ mong được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Điều đó khiến tôi có thêm cảm hứng khi đóng Hữu tướng quân.

Nam diễn viên vẫn được khán giản đón nhận nhiệt tình dù vắng bóng nhiều năm.

Từ khi không tham gia nhiều phim, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái

Anh vừa nhắc đến "hy sinh hạnh phúc cá nhân", cụ thể là thế nào? Anh có thể tiết lộ thêm được không?

- Lúc đóng phim, tôi không có cuộc sống riêng vì bận sống với nhân vật, từ vai này sang vai khác. Khi không đóng phim, tôi được sống với chính tâm hồn, bản ngã, an yên và tự tại hơn nhiều. Tôi giờ dành toàn bộ năng lượng cho võ thuật. Ngoài việc luyện tập và đào tạo, tôi còn tạo ra sân chơi và các giải đấu dành cho những người yêu võ.

Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này.

Dường như việc tạm gác các dự án nghệ thuật một thời gian dài đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, quan điểm sống của anh. Vậy có ảnh hưởng đến tài chính của anh không?

- Lạ lắm, cuộc đời có lúc thăng trầm nhưng từ khi không tham gia nhiều phim, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái lắm, chứ không thấy khó khăn về tài chính. Không biết có phải do bớt nhu cầu nhưng tôi thấy muốn cho đi nhiều hơn và tự nhiên thấy mình có nhiều cái để cho.

Trở lại sau thời gian dài không nhận phim, tiêu chí chọn kịch bản của anh có thay đổi?

- Bây giờ tôi kén chọn kịch bản hơn rất nhiều. Nếu trước đây tôi tham gia liên tục các dự án, hiện tại tôi đặt tiêu chuẩn khắt khe hơn. Tôi không ngại từ chối nếu cảm thấy công sức bỏ ra không mang lại giá trị sâu sắc hoặc tác phẩm thiếu chiều sâu.

Tôi không còn hứng thú cho tác phẩm giải trí đơn thuần, ra mắt rồi nhanh chóng bị quên lãng sau vài tuần dù mất rất nhiều tâm huyết, thời gian, công sức. Mặt khác, tôi hướng đến những bộ phim mang dấu ấn lịch sử, tôn vinh hào khí dân tộc, có sức ảnh hưởng tích cực đến khán giả trẻ.

"Từ khi không tham gia nhiều phim, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái lắm, chứ không thấy khó khăn về tài chính", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Nhìn lại thời xuất hiện liên tục với các dự án giải trí, anh cảm thấy thế nào?

- Đã có lúc tôi ngồi giữa đoàn phim và tự hỏi: "Mình tham gia phim này làm gì vậy?". Thế nhưng, tôi chưa từng nuối tiếc với quá khứ đóng phim giải trí. Ai cũng muốn làm phim nhiều ý nghĩa nhưng có lúc phải gật đầu vì tài chính, danh tiếng hoặc kinh nghiệm. Mỗi bước đi trong quá khứ đều có giá trị trong việc tích lũy kinh nghiệm, bài học, chuyên môn để hướng đến những dự án thử thách hơn.

Sau lần tái xuất này, anh có kế hoạch tiếp tục nhận phim hay lại dành thời gian cho những công việc khác?

- Làm phim có những vai trò nhẹ, nhưng cũng có những vai trò rất nặng. Làm xong một bộ phim lớn, một người hoàn toàn có thể nói: "Chắc có lẽ không làm phim nữa". Chuyện đó rất bình thường.

Trên thế giới cũng có những đạo diễn khoảng 10 năm mới thực hiện một bộ phim. Làm xong họ có thể cảm thấy quá sức, không muốn làm nữa. Nhưng rồi 10 năm sau, sự sáng tạo lại trỗi dậy và họ tiếp tục.

Tôi không nói rằng mình sẽ tiếp tục đóng phim ngay hay sẽ lại dừng. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện, rất nhiều cái duyên, đặc biệt với những bộ phim có giá trị văn hóa chứ không đơn thuần là một tác phẩm giải trí.

Nếu bộ phim này được tiếp nối bằng sức mạnh và sự ủng hộ của khán giả, sự ủng hộ đó tạo nên sức hấp dẫn để mọi người tiếp tục đầu tư vào phim lịch sử, tôi nghĩ đó là một trong những điều kiện lớn nhất để chúng ta có thêm những tác phẩm như thế này.

Chúng ta có thể có những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc nằm trong sách, trong tài liệu, trong các bài viết. Nhưng tôi nghĩ không có nhiều hình thức có thể đưa những câu chuyện ấy đến với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, một cách nhanh và trực quan như điện ảnh.

Cảm ơn chia sẻ của anh!