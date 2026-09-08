Chơn bị 'bán đứng' khi âm thầm tìm hiểu công ty khai thác cát

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Phù sa", Nghiệm đã có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân Bình Hòa về dự án khu sinh thái. Anh thuyết phục rằng, công ty Bình Minh không muốn có nhiều đất mà là cùng bà con khai thác mảnh đất để tạo ra thật nhiều giá trị, trong khi đời sống của bà con không bị ảnh hưởng gì.

“Tôi rất hy vọng rằng bà con đừng vội nghĩ đến việc ngày hôm nay chúng ta sẽ mất đất. Hãy nghĩ làm sao để mảnh đất đó chúng ta có thể tạo ra thật nhiều giá trị cho con cháu sau này”, Nghiệm nói.

Nghiệm thuyết phục người dân ủng hộ dự án. Ảnh VTV

Chơn đã hỏi Nghiệm một câu hỏi không dễ trả lời: “Ở Bình Hòa có nhiều cảnh đẹp lắm, an toàn nữa. Sao anh không chọn những điểm đó để phát triển du lịch xanh của anh mà nhất thiết phải chọn khúc sông hay sạt lở để làm du lịch? Nó nguy hiểm quá không?".

Nghi vấn của Chơn và Thuận đã bị ghi âm gửi cho công ty khai thác cát. Ảnh VTV

Trong khi đó, Thuận đã tìm hiểu về công ty nạo vét đang hoạt động ở Bình Hòa. Công ty này được cấp phép đầy đủ, làm ăn hoàn toàn hợp pháp. Chơn cho rằng điều này không lạ khi công ty hoạt động mà không cần đề phòng, tự cho mình là đúng nhưng anh vẫn có nhiều điều nghi vấn.

“Tôi không biết con tàu đó làm gì, cũng không biết người đứng phía sau nó là ai. Nhưng mà tôi có cảm giác những gì tôi nhìn thấy trên thực địa không giống như những gì ở trong hồ sơ”, Chơn nói. Cả Chơn và Thuận đều không phát hiện ra là cuộc trò chuyện của mình đã bị ghi âm lại và gửi cho ông chủ công ty.

Phù Sa cảm thấy vui mừng khi được Nghiệm ủng hộ dự án của mình. Ảnh VTV

Phù Sa rất vui khi thấy Nghiệm ủng hộ dự án phát triển cây ca cao của mình. Anh còn mua cho cô nhiều loại sô cô la nhập khẩu để tìm hiểu đa dạng hương vị, độ mịn của sô cô la… Nghiệm hy vọng cô sẽ tạo ra một hương vị mới, một hương vị khác hoàn toàn dành riêng cho Bình Hòa.

Bảy Sang nhờ Phương tư vấn về học nghề. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bảy Sang đã tới nhờ Phương tư vấn cho định hướng học nghề. Cô lại rủ anh làm chung dự án ca cao với Phù Sa. Hiện tại, Phương đang đảm nhận vấn đề marketing sản phẩm. Bảy Sang đang phân vân rằng liệu mình có được làm chung tổ với Phương hay không.

Tập 13 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 8/9 trên VTV1.

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