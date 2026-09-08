Khánh gặp rắc rối sau khi giải cứu cô gái trẻ ở quán bar
GĐXH - Một gã khách bắt nạt Nhi rồi đánh Khánh, cuộc va chạm rất có thể khiến Khánh vướng vào loạt rắc rối mới.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Mùa hè năm ấy", sau khi nghỉ làm bảo vệ ở khách sạn, Khánh chuyển sang làm bảo vệ ở quán bar. Tình cờ, đúng hôm nhóm bạn cũ cấp 3 tới quán bar chơi lại chứng kiến Khánh gây ra chuyện.
Vì một gã khách giở trò với Nhi - cô gái cùng xóm trọ với Khánh, nên Khánh đã ra tay với gã khách kia để bảo vệ cô. Gã khách kia khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Phương có thể đã hiểu lầm Nhi là cô gái đặc biệt nên mới được Khánh bảo vệ như vậy. Trong khi đó, Tùng cho rằng "học cái tốt thì lâu, học cái xấu thì nhanh" để nói về Khánh. Cậu bạn còn nhắc tới chuyện Khánh đi tù là bài học đắt giá nhưng Khánh vẫn không rút ra bài học.
Biết chuyện vừa xảy ra ở quán bar, vợ chồng Long - Thuý cũng rất lo lắng cho Khánh. Long tìm hiểu bố của Vương - gã khách ở quán bar "rất mạnh" nên Thuý giục Khánh đến nhà xin lỗi hắn cho yên thân.
Tuy nhiên, Khánh không đồng ý. Anh khẳng định tên Vương bắt nạt Nhi, rồi còn đánh Khánh trước, quán bar có camera ghi lại toàn bộ sự việc. Long cho rằng quán bar sẽ không cung cấp camera cho Khánh: "Nó giữ khách trả tiền, chứ đời nào giữ người làm phiền chỗ nó". Thuý cũng cho rằng nếu có camera thì họ cũng xoá trước khi công an hỏi tới.
Tập 14 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 8/9 trên VTV3.