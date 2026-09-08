Diện mạo gây chú ý của Hoa hậu Bảo Ngọc

Phương Oanh phản ứng với kết quả của Bảo Ngọc tại Miss World 2026 GĐXH - Phản ứng từ Hoa hậu Phương Oanh, H'Hen Niê, Khánh Vân về kết quả của Bảo Ngọc ở Miss World 2026 nhận sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, ban tổ chức Miss World đăng tải khoảnh khắc sau đêm chung kết, ghi lại hình ảnh Top 3 cùng Bảo Ngọc - đại diện của nước chủ nhà Việt Nam tại mùa giải năm nay. Đáng chú ý, phía Miss World dành lời cảm ơn đặc biệt đến Bảo Ngọc sau hành trình đồng hành cùng cuộc thi. Không chỉ được nhắc đến với thành tích Top 6, người đẹp Cần Thơ còn được ban tổ chức đánh giá cao bởi sự chu đáo và hiếu khách trong vai trò đại diện nước chủ nhà.

"Bảo Ngọc là một đại diện nước chủ nhà vô cùng chu đáo, hiếu khách trong suốt hành trình Miss World diễn ra tại Việt Nam. Chúc mừng cô đã đạt được thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thế giới!", phía Miss World chia sẻ.

Ban tổ chức Miss World đăng tải khoảnh khắc Top 3 hội ngộ cùng Bảo Ngọc - Top 6, đại diện của nước chủ nhà Việt Nam trong một hoạt động sau chung kết.

Bảo Ngọc chiều cao vượt trội bên top 3 Miss World 2026. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét cô kém sắc hơn sau đêm chung kết.

Tuy nhiên, bên cạnh hành động nhiệt tình của đại diện nước chủ nhà dành cho Top 3 Miss World 2026, fan sắc đẹp còn bất ngờ với diện mạo của Bảo Ngọc. Cô xuất hiện trong buổi tri ân với đôi mắt sưng húp khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đã là khóc vì áp lực cùng những tranh cãi sau đêm chung kết.

Sau chung kết Miss World 2026, với kết quả Top 6 của Bảo Ngọc, nhiều fan sắc đẹp cho rằng đây vẫn là một dấu mốc đáng tự hào đối với nhan sắc Việt. Đặc biệt, việc được chính ban tổ chức Miss World nhắc đến với những lời khen tích cực càng cho thấy dấu ấn của đại diện Việt Nam trong mùa giải diễn ra trên sân nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một bộ phận fan sắc đẹp nhận xét Bảo Ngọc quá gồng, cố gắng thể hiện mình là nước chủ nhà thân thiện. Thái độ cười đùa, lắc lư người khi nghe câu hỏi ứng xử cũng bị đánh giá là thiếu nghiêm túc và kém sang.

Bảo Ngọc chung khung hình với Miss World 2026 - Joheirry Mola đến từ Cộng hòa Dominica.

Diện mạo kém sắc, đặc biệt là đôi mắt sưng đỏ của Bảo Ngọc khiến fan sắc đẹp chú ý.

Về phía Bảo Ngọc, sau những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, cô cho biết không để điều đó ảnh hưởng đến cảm xúc. "Tôi biết mình nỗ lực như thế nào và có những tố chất gì. Khi đã chắc chắn về bản thân, sự công nhận của ban giám khảo là một điều may mắn. Tôi không có lý do gì phải buồn", cô bộc bạch.

Theo Bảo Ngọc, mỗi khán giả có cách nhìn riêng về kết quả cuộc thi, điều quan trọng là cô hiểu rõ giá trị và những gì đã thể hiện trong hành trình tại Miss World.

Bảo Ngọc khẳng định hành trình Miss World 2026 đã trọn vẹn, muốn dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi trở lại công việc. Sau cuộc thi, cô dự định tiếp tục học thạc sĩ và thực hiện một số kế hoạch đã đặt ra.