Tin sao 12/10: Hồ Ngọc Hà kiêu sa quyến rũ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ điều đặc biệt của tên gọi
GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà xuất hiện đầy kiêu sa, quyến rũ khi tham dự sự kiện thời trang, trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ điều thú vị về ý nghĩa tên gọi của mình.
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