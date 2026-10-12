Tin sao 12/10: Hồ Ngọc Hà kiêu sa quyến rũ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ điều đặc biệt của tên gọi

Thứ hai, 19:00 12/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà xuất hiện đầy kiêu sa, quyến rũ khi tham dự sự kiện thời trang, trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ điều thú vị về ý nghĩa tên gọi của mình.

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 1.

Chiều 12/10, Emoura Phạm - Á hậu 4 Miss Grand International 2026 đã có hoạt động đầu tiên đó là gặp gỡ khán giả, người thân quen tại công ty quản lý.

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 2.

"Emoura cảm thấy rất vui, hạnh phúc, yêu thương, cảm ơn cả nhà nhiều lắm", người đẹp viết trên trang cá nhân.

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 3.

Hoa hậu Phan Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc xinh tươi quyến rũ trong chiều mưa ở phố Times Square (Mỹ).

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 4.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà được khen kiêu sa, quyến rũ trong tác phẩm thêu ren 3D tinh xảo khi tham dự sự kiện thời trang.

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ ý nghĩa về tên gọi của mình. "Nguyễn Văn Chung: Chung là Cái Chuông. Mẹ nói mong sao mỗi lần con sai lầm, con buồn phiền, sẽ có 1 cái chuông trong tâm gõ vang 1 tiếng để khiến con tỉnh thức", nam nhạc sĩ viết. 

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 6.

Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh khi diện trang phục biểu diễn. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, lâu rồi mới làm Thị Mầu đằm thắm, xinh yêu.

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 7.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc biểu diễn ca khúc "Lý ngựa ô" tại Công diễn 5 - Silk Way Star". Nam ca sĩ cảm thấy vinh dự, tự hào khi tiếp tục sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Hồ Ngọc Hà quyến rũ tại sự kiện thời trang cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Ảnh 8.

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(Ảnh FB nhân vật)

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