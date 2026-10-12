Tin sao 12/10: Hồ Ngọc Hà kiêu sa quyến rũ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ điều đặc biệt của tên gọi

1 giờ trước

GĐXH - “Tôi nghĩ mỗi người có một lựa chọn và một sứ mệnh khác nhau trong cuộc đời. Có người muốn kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình. Có người lại muốn dành thời gian cho công việc, cộng đồng, những người thân bên cạnh mình. Cá nhân tôi không nghĩ lựa chọn nào nên bị đánh giá”, Khánh My chia sẻ.