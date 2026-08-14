Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, 'ngon mắt, bắt miệng', giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc
GĐXH - Khi có thời gian rảnh, Hồ Quỳnh Hương thường biến những món quen thuộc thành phiên bản thanh đạm đãi ông xã, như cơm tấm, bún bò Huế.
Loại củ được khuyến khích nên ăn hỗ trợ bổ phổi, ở thời điểm giao mùaĂn -
GĐXH - Khi thời tiết chuyển mùa, nhiều người có thể xuất hiện khô họng, ho hoặc khó chịu đường hô hấp. Những triệu chứng này có thể liên quan đến thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, dị ứng hoặc các bệnh nhiễm trùng hô hấp.
Loại củ nên ăn vào mùa, đúng dịp Lập Thu, giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấpĂn -
GĐXH - Giá trị thực tế của loại củ này nằm ở việc bổ sung nước, chất xơ và vi chất trong một khẩu phần ăn đa dạng.
3 cách hấp ức gà mọng nước, không bị khô, ngon nhức náchĂn -
GĐXH - Thịt gà là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nguyên liệu chính của nhiều món ăn hấp dẫn, đa dạng. Dưới đây là các công thức ức gà hấp thơm ngon, mềm mọng nước mà không bị khô, ăn hoài không ngán.
Món ăn hot trend chuối kho nguyên miếng: Nguyên liệu rẻ, cách làm cực dễ mà hao cơm bất ngờĂn -
GĐXH - Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc như chuối xanh, nước mắm, tiêu và ớt, món chuối kho nguyên miếng đang trở thành "ngôi sao" mới trên các hội nhóm nấu ăn. Không có thịt cá đi kèm nhưng món ăn vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vị bùi, dẻo, đậm đà và cực kỳ đưa cơm.
Bí quyết làm món chè thơm ngon, giải nhiệt cho tiết Lập Thu từ củ sen đang vào mùa ngon nhấtĂn -
GĐXH – Củ sen tươi hiện đang vào mùa ngon nhất có vị giòn ngọt, mọng nước và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Với vài bí quyết này, bạn sẽ biết làm món chè nhanh mềm, thơm ngon và giải nhiệt trong tiết Lập Thu hiện nay.
Mùng 1/7 âm, đừng chỉ nghĩ mâm cúng có gì: Từng món ăn còn gửi gắm một lời cầu mongĂn -
Đây là những quan niệm dân gian được lưu truyền trong đời sống gia đình, không phải quy tắc bắt buộc.
Tỏi mọc mầm xanh có ăn được không? Nhiều người vội vứt cả củ nhưng chuyên gia nói điều nàyĂn -
GĐXH - Nhiều người nghĩ tỏi đã mọc mầm là bị hỏng, thậm chí lo ngại phần mầm xanh có thể chứa độc tố nên lập tức bỏ cả củ. Thực tế không hẳn như vậy.
6 mâm cơm gia đình đơn giản, dễ nấu, khỏi vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngàyĂn -
GĐXH - Điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.
Đổi vị bữa cơm gia đình với cách làm cánh gà rút xương om Coca cực lạ miệng và dễ làmĂn -
Món cánh gà rút xương nhồi khoai tây om Coca là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo ngậy của thịt gà, vị bùi bùi từ khoai tây và nước sốt Coca đậm đà, ngọt dịu chắc chắn sẽ làm xiêu lòng bất kỳ tín đồ ẩm thực nào.
Ăn ức gà mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ hay mối nguy ngầm?Ăn -
GĐXH - Thịt gà thường được biết đến là một trong những loại thịt tốt cho sức khỏe nhưng theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng không nên tiêu thụ thịt gà hàng ngày. Ăn quá nhiều thịt gà có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe.