Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, 'ngon mắt, bắt miệng', giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Hồ Quỳnh Hương và ông xã đều duy trì lối sống thuần chay từ nhiều năm nay. Trong thực đơn tiệc cưới năm 2025, Hồ Quỳnh Hương và ông xã cũng chiêu đãi khách mời nhiều món chay độc đáo. Cô quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Hồ Quỳnh Hương nói nhiều người lo ngại ăn thuần chay không đủ dưỡng chất, song cô cho rằng chỉ cần biết kết hợp ngũ cốc, hạt, rau, nấm sẽ đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cơ thể cần.