Hồ Quỳnh Hương tiết lộ món chay yêu thích, 'ngon mắt, bắt miệng', giúp cô nuôi dưỡng tâm hồn và giữ gìn nhan sắc

Thứ sáu, 10:19 14/08/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Khi có thời gian rảnh, Hồ Quỳnh Hương thường biến những món quen thuộc thành phiên bản thanh đạm đãi ông xã, như cơm tấm, bún bò Huế.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 1.

Tô bún Huế chay được Hồ Quỳnh Hương bày biện đẹp mắt với các lát thịt chay xen kẽ hành tây thái mỏng kèm rau thơm. Bún Huế chay sẽ dùng nước lèo hầm từ các loại rau củ như củ cải trắng, cà rốt, nấm rơm, hành tây, sả... cho ngọt nước. Phần topping sử dụng bò lát chay (thường làm từ đậu nành, bột mì, nấm,...) hoặc có thể thay thế bằng giò nấm, tàu hủ ki, đậu hũ chiên. Ca sĩ đất mỏ Quảng Ninh chuẩn bị nhiều loại rau sống ăn kèm như giá đỗ, hoa chuối bào mỏng, rau húng quế, giúp cân bằng độ đậm đà của nước dùng, giải ngấy, đồng thời tăng cường chất xơ cho cơ thể. Ngôi sao cho hay.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 2.

Hồ Quỳnh Hương từng trổ tài làm cơm tấm chay đãi ông xã - doanh nhân Hoàng Công Thành. Đĩa cơm tấm được ca sĩ 8X bày biện nhiều màu sắc, bắt mắt. Sườn cùng chả chay nướng xém cạnh. Bì chay làm từ cà rốt, củ sắn... bào sợi trộn thính gạo dậy mùi thơm. Cơm tấm rưới mỡ hành, ăn kèm dưa leo thanh mát cùng đồ chua giúp cân bằng hương vị.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 4.

Những ngày không có nhiều thời gian, giọng ca Quảng Ninh thường chuẩn bị các món nấm, rau theo mùa đem đảo sơ trên chảo nóng hoặc nướng rồi cuộn cùng bánh tráng, bún, chấm với nước tương.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 5.

Hồ Quỳnh Hương và ông xã đều duy trì lối sống thuần chay từ nhiều năm nay. Trong thực đơn tiệc cưới năm 2025, Hồ Quỳnh Hương và ông xã cũng chiêu đãi khách mời nhiều món chay độc đáo. Cô quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Hồ Quỳnh Hương nói nhiều người lo ngại ăn thuần chay không đủ dưỡng chất, song cô cho rằng chỉ cần biết kết hợp ngũ cốc, hạt, rau, nấm sẽ đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cơ thể cần.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 6.

Theo đuổi chay trường nhiều năm nay, Hồ Quỳnh Hương quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Cô thường vào bếp làm những món chay đơn giản, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ca sĩ cho biết trên Ngôi sao: Bữa cơm chay đủ dinh dưỡng gồm cơm gạo lứt hạt sen, nấm kho tiêu xanh, bầu luộc chấm mè đen và dầu mè, canh nấm bào ngư rau ngót.


Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 7.

Trên VTC News cô từng chia sẻ: Cơm gạo lứt là nguồn tinh bột lý tưởng, vừa giúp no lâu, vừa hạn chế gia tăng đường huyết.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 8.

Món canh rau ngót nấu cùng nấm bào ngư thanh mát, ngon miệng, cung cấp chất xơ tốt cho tiêu hóa, từ đó giúp cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu. Nấm kho tiêu đậm đà vừa đưa cơm vừa bổ sung lượng protein thực vật cùng hàm lượng cao chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe lẫn sắc vóc. Món bầu luộc mát lành được Hồ Quỳnh Hương ăn kèm mè đen và dầu mè giúp hương vị thêm thơm ngon, bổ dưỡng. Hồ Quỳnh Hương nói nhiều người lo ngại ăn thuần chay không đủ dưỡng chất, song cô cho rằng chỉ cần biết kết hợp ngũ cốc, hạt, rau, nấm sẽ đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cơ thể cần. Thông tin trên Ngôi sao.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 9.

Hồ Quỳnh Hương từ lâu được nhiều người biết đến việc ăn chay trường. Cũng chính nhờ việc ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền mà nhiều năm qua, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên, không bon chen trong showbiz Việt. Thông tin trên VTC New.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 10.

Lựa chọn việc ăn chay không chỉ giúp Hồ Quỳnh Hương có được làn da khoẻ mạnh, vóc dáng thanh mảnh mà còn giúp nữ ca sĩ thấy an lành và nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống thường ngày.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 11.

Cô luôn tràn đầy sức sống cho những lịch làm việc dày đặc hàng ngày.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 12.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, trong khi nhiều người thường nghĩ ăn chay rất khó, rất nhanh chán. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn giữ được trạng thái thoải mái, an lạc từng ngày. Việc ăn chay giúp cô không còn gặp căng thẳng nữa. Công thức ăn chay giữ dáng của Hồ Quỳnh Hương còn giúp cô có tinh thần tích cực, lạc quan hơn trong suy nghĩ và cảm nhận được cuộc sống rõ nét hơn.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ món chay yêu thích giúp nuôi dưỡng tâm hồn và nhan sắc - Ảnh 13.

Mục đích ban đầu của Hồ Quỳnh Hương là ủng hộ Hiệp hội Bảo vệ Động vật châu Á (PETA). Sau một thời gian tham gia, cô nhận ra đây là phương pháp góp phần giữ gìn vóc dáng hiệu quả nhất. Bởi ăn chay là ăn thức ăn thuần tự nhiên, cắt bỏ trong thực đơn hoàn toàn những thức ăn có nguồn gốc từ động vật, thịt động vật. Tuy nhiên, việc ăn chay trường không phải ai cũng có thể thực hành được.

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