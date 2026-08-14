Loại củ nên ăn vào mùa, đúng dịp Lập Thu, giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Củ cải trắng: Nhiều nước, dễ ăn, bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Củ cải trắng là loại rau củ quen thuộc. Loại củ này có hàm lượng nước cao, vị ngọt nhẹ, tương đối dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Khi thời tiết bắt đầu khô hơn, những món như canh củ cải nấu thịt nạc, củ cải hầm hoặc củ cải luộc có thể góp phần bổ sung nước cho khẩu phần ăn.

Củ cải cũng cung cấp vitamin C cùng một số hợp chất thực vật. Vitamin C là vi chất thiết yếu tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Do cơ thể không tự tổng hợp đủ vitamin C, việc bổ sung từ rau quả là một phần quan trọng của chế độ ăn.

Một ưu điểm khác của củ cải là rất dễ chế biến. Có thể thái lát nấu canh, hầm với thịt, luộc, hấp hoặc xào. Nếu muốn giữ vị ngọt tự nhiên, các phương pháp như hấp và luộc thường không cần sử dụng nhiều dầu mỡ.

Món ngon từ củ cải trắng

Củ cải trắng ngâm nước tương.

Củ cải trắng ngâm nước mắm.

Củ cải trắng xào trứng.

Củ cải trắng muối chua ngọt.

Củ cải trắng luộc.

Củ cải trắng kho thịt ba chỉ.

Canh củ cải trắng thịt bằm viên.

Gỏi tôm củ cải trắng.

Củ cải trắng khô hấp sò điệp.

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