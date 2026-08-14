Loại củ nên ăn vào mùa, đúng dịp Lập Thu, giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Thứ sáu, 07:10 14/08/2026 | Ăn
Phương Nghi
Phương Nghi
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá trị thực tế của loại củ này nằm ở việc bổ sung nước, chất xơ và vi chất trong một khẩu phần ăn đa dạng.

Củ cải trắng: Nhiều nước, dễ ăn, bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Củ cải trắng là loại rau củ quen thuộc. Loại củ này có hàm lượng nước cao, vị ngọt nhẹ, tương đối dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Khi thời tiết bắt đầu khô hơn, những món như canh củ cải nấu thịt nạc, củ cải hầm hoặc củ cải luộc có thể góp phần bổ sung nước cho khẩu phần ăn.

Củ cải cũng cung cấp vitamin C cùng một số hợp chất thực vật. Vitamin C là vi chất thiết yếu tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Do cơ thể không tự tổng hợp đủ vitamin C, việc bổ sung từ rau quả là một phần quan trọng của chế độ ăn.

Một ưu điểm khác của củ cải là rất dễ chế biến. Có thể thái lát nấu canh, hầm với thịt, luộc, hấp hoặc xào. Nếu muốn giữ vị ngọt tự nhiên, các phương pháp như hấp và luộc thường không cần sử dụng nhiều dầu mỡ.

Món ngon từ củ cải trắng

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 1.

Củ cải trắng ngâm nước tương.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 2.

Củ cải trắng ngâm nước mắm.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 3.

Củ cải trắng xào trứng.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 4.

Củ cải trắng muối chua ngọt.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 5.

Củ cải trắng luộc.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 6.

Củ cải trắng kho thịt ba chỉ.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 7.

Canh củ cải trắng thịt bằm viên.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 8.

Gỏi tôm củ cải trắng.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 9.

Củ cải trắng khô hấp sò điệp.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 10.Món ăn hot trend chuối kho nguyên miếng: Nguyên liệu rẻ, cách làm cực dễ mà hao cơm bất ngờ

GĐXH - Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc như chuối xanh, nước mắm, tiêu và ớt, món chuối kho nguyên miếng đang trở thành "ngôi sao" mới trên các hội nhóm nấu ăn. Không có thịt cá đi kèm nhưng món ăn vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vị bùi, dẻo, đậm đà và cực kỳ đưa cơm.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 11.Tỏi mọc mầm xanh có ăn được không? Nhiều người vội vứt cả củ nhưng chuyên gia nói điều này

GĐXH - Nhiều người nghĩ tỏi đã mọc mầm là bị hỏng, thậm chí lo ngại phần mầm xanh có thể chứa độc tố nên lập tức bỏ cả củ. Thực tế không hẳn như vậy.

Củ cải trắng: Thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe đường hô hấp vào mùa lập thu 2026 - Ảnh 12.Ca sĩ Đức Phúc bắt trend, làm kem siêu tốc cực đơn giản, chỉ với một quả dưa

GĐXH - Mới đây, Đức Phúc đăng tải đoạn video làm kem theo cách dân mạng chỉ. Anh hào hứng: "Hôm nay mình sẽ làm kem giống như trên mạng, các anh chị trên Tiktok hay làm nhé".

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Món ăn hot trend chuối kho nguyên miếng: Nguyên liệu rẻ, cách làm cực dễ mà hao cơm bất ngờ

Món ăn hot trend chuối kho nguyên miếng: Nguyên liệu rẻ, cách làm cực dễ mà hao cơm bất ngờ

Ăn -

GĐXH - Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc như chuối xanh, nước mắm, tiêu và ớt, món chuối kho nguyên miếng đang trở thành "ngôi sao" mới trên các hội nhóm nấu ăn. Không có thịt cá đi kèm nhưng món ăn vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vị bùi, dẻo, đậm đà và cực kỳ đưa cơm.

6 mâm cơm gia đình đơn giản, dễ nấu, khỏi vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày

6 mâm cơm gia đình đơn giản, dễ nấu, khỏi vắt óc nghĩ món ngon mỗi ngày

Ăn -

GĐXH - Điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.

Ăn ức gà mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ hay mối nguy ngầm?

Ăn ức gà mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ hay mối nguy ngầm?

Ăn -

GĐXH - Thịt gà thường được biết đến là một trong những loại thịt tốt cho sức khỏe nhưng theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng không nên tiêu thụ thịt gà hàng ngày. Ăn quá nhiều thịt gà có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.