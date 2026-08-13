3 cách hấp ức gà mọng nước, không bị khô, ngon nhức nách

Ức gà hấp sả chanh

Nguyên liệu: 300gr ức gà, 2 cây sả, 1 củ gừng, lá chanh, ớt, 1 củ hành tây, hạt nêm, muối, hạt tiêu.

Đầu tiền bạn rửa sạch sả, dùng dao đập dập cho tinh chất sả chảy ra. Phần gốc sả màu trắng cắt khúc nhỏ để hấp cùng gà. Rửa sạch lá chanh, bỏ cuống ớt và cắt khúc nhỏ. Nạo vỏ gừng và băm nhuyễn.

Rửa sạch, lột bỏ hành tây rồi và chia làm 2 phần: 1 phần cắt hạt lựu, phần còn lại hấp cùng với ức gà. Rửa sơ ức gà, ngâm với nước muối loãng trong khoảng 15 phút cho hết nhớt rồi rửa sạch lại nước sạch, vớt ra cho ráo nước.

Bạn nên kiểm tra độ chín của ức gà sau mỗi 15 phút hấp.

Nêm nếm cùng gia vị gồm 1/3 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê muối cho thấm gia vị và ướp trong khoảng 10 – 15 phút. Ức gà ướp xong, dùng dao khứa chính giữa ức gà rồi cho hỗn hợp hành tây, gừng, lá chanh, sả, ớt phủ kín bề mặt ức gà. Đặt xửng hấp, đun sôi nước để làm nóng trong vòng 5 phút. Xếp ức gà vào, hấp trên lửa lớn trong khoảng 30 – 40 phút. Bạn nên kiểm tra độ chín của ức gà sau mỗi 15 phút hấp.

Ức gà hấp muối

Nguyên liệu: ức gà, 600gr muối hột, sả, gừng, ớt, lá chanh, dụng cụ chế biến: giấy bạc, nồi gang hoặc nồi đất.

Cách chế biến: Rửa sơ ức gà qua nước, xát muối trong khoảng 5 phút để khử mùi hơi rồi rửa lại bằng nước sạch.

Rửa sạch sả, gừng, ớt, lá chanh. Gừng rửa sạch, nạo vỏ và băm nhỏ. Rửa sạch nồi đế dày hoặc nồi gang, lau khô ráo nước. Pha chế hỗn hợp ướp ức gà gồm sả băm, gừng, ớt, lá chanh thái nhỏ, ½ thìa ớt, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa bột tiêu trộn đều nhau.

Trút phần gia vị này lên toàn bộ ức gà rồi để nghỉ 20 phút cho thấm đều gia vị. Bọc lại bằng một lớp giấy bạc để giữ nhiệt và tránh cho ức gà bị cháy, dính vào nồi. Phủ muối dàn đều kín đáy nồi rồi xếp lớp sả và lá chanh lên trên bề mặt muối.

Thịt gà là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nguyên liệu chính của nhiều món ăn hấp dẫn, đa dạng.

Đặt ức gà vào trên lớp sả và lá chanh sao cho phần ức gà không tiếp xúc với muối, tránh bị mặn. Trút nốt phần sả và lá chanh còn lại phủ lên ức gà. Đậy kín nắp nồi và hấp trong khoảng 30 phút trong lửa lớn. Sau 5 phút đầu, từ từ vặn lửa nhỏ dần để hấp trong khoảng 20 đến 30 phút. Tắt bếp, để om nồi hấp trên bếp trong khoảng 10 phút.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nồi cơm điện để làm món ức gà hấp muối này với các bước thực hiện tương tự. Xếp ức gà, muối, sả, và lá chanh vào rồi đậy nắp nồi cơm, bật chế độ nấu trong khoảng 30 phút là hoàn thành món ăn.

Ức gà hấp nấm

Nguyên liệu: 150gr ức gà, 50gr nấm kim châm, 50gr nấm đùi gà, 50gr nấm linh chi nâu, hành lá, gừng, nước tương, dầu hào, hạt tiêu, muối.

Cách chế biến: Rửa sơ gà qua nước, xát muối và gừng đập dập trong khoảng 5 phút để khử mùi hơi rồi rửa lại bằng nước sạch và để ráo nước. Ức gà sau khi khô ráo, dùng dao cắt gà thành từng miếng vừa ăn.

Ngâm nấm linh chi, nấm kim châm với muối loãng trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Nấm đùi gà thái thành lát mỏng vừa ăn. Rửa sạch hành lá, bỏ phần gốc rễ, cắt thành đoạn vừa phải. Pha chế hỗn hợp ướp gà gồm 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước lọc vào chén rồi khuấy đều hỗn hợp cho hỗn hợp hòa tan.

Trong quá trình hấp ức gà, bạn chỉ nên bật lửa lớn cho đến khi nước sôi, sau đó điều chỉnh lửa vừa phải tùy theo kích thước miếng ức gà.

Làm nóng xửng hấp trên lửa lớn trong 5 phút đầu tiên. Xếp nấm kim châm vào trước, sau đó cho nấm linh chi nâu và nấm đùi gà ở xung quanh nồi rồi đặt ức gà lên trên. Rưới nước sốt xung quanh, rắc hành lá và hạt tiêu lên trên cùng. Hấp ức gà trên nồi xửng ở nhiệt độ lửa lớn trong khoảng 15 phút là hoàn thành món ăn.

Bí quyết hấp ức gà chuẩn vị

Cách hấp ức gà không bị khô

Để hấp ức gà mọng nước, bạn nên sử dụng một cái nồi lớn để xếp thịt gà dàn đều khắp nồi sao cho không chồng lên nhau. Trong quá trình hấp ức gà, bạn chỉ nên bật lửa lớn cho đến khi nước sôi, sau đó điều chỉnh lửa vừa phải tùy theo kích thước miếng ức gà.

Sau khi hấp ức gà nên vớt ngay ra đĩa và để nguội bởi ngâm thịt gà trong nước nóng lâu làm gà bị khô. Thêm các nguyên liệu hấp cùng hoặc gia vị ướp khi hấp để phần tinh dầu, nước sốt làm ức gà mềm mọng và món ăn thêm phần đậm đà.

Thời gian hấp ức gà

Hấp ức gà bao lâu để được thành phẩm hoàn hảo? Điều đó còn phụ thuộc vào kích thước miếng thịt gà. Đối với ức gà đông lạnh, hãy bỏ ra ngoài nhiệt độ phòng cho giã đông hoàn toàn trước khi hấp. Ức gà sau khi hấp nên để nguội từ 5 – 10 phút để giữ độ mọng nước cho miếng ức gà.

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