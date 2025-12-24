Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Thứ tư, 19:00 24/12/2025 | Thời trang
An Trần
An Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giáng sinh năm nay, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt khoe phong cách thời trang đậm chất lễ hội với những bộ cánh biến tấu tinh tế từ tông đỏ đặc trưng đến nét thanh lịch hiện đại.

- Ảnh 1.

Châu Bùi sớm “nôn nao” không khí Giáng sinh ngay từ giữa tháng 12. “Em Xinh” mang đến bộ ảnh Noel chụp tại nhà với ý tưởng sáng tạo, khi hóa thân thành món quà đặc biệt “xuyên thủng” lớp giấy gói rực rỡ sắc màu, vừa tinh nghịch vừa cuốn hút.

- Ảnh 2.

Chi Pu ghi điểm với thiết kế đỏ – trắng chuẩn không khí Giáng sinh, phối phụ kiện khéo léo tạo tổng thể nổi bật.

- Ảnh 3.

Trong khi đó, MC Thanh Thanh Huyền thu hút mọi ánh nhìn với váy dạ hội kim sa tông đỏ nổi bật, xuất hiện trong không gian khách sạn sang trọng, toát lên vẻ quyến rũ và lộng lẫy của mùa lễ hội.

- Ảnh 4.

Luna Đào chọn phong cách đen – trắng sang trọng với phụ kiện kim tuyến, phù hợp không khí lễ hội ấm cúng.

- Ảnh 5.

Hoa hậu Thanh Thủy thanh lịch trong trang phục thể thao khi check-in Noel tại Hà Nội, tạo vẻ ngọt ngào và cá tính.

- Ảnh 6.

Quỳnh Anh Shyn thể hiện cá tính riêng với outfit kẻ caro đỏ đen và bốt cao cổ đầy phong cách.

- Ảnh 7.

Diệp Lâm Anh trẻ trung, năng động cùng cardigan đỏ đậm chất Noel, nổi bật trên nền tuyết trắng

- Ảnh 8.

Văn Mai Hương lăng xê các thiết kế của Burberry trong mùa Giáng sinh năm nay. Giọng ca Mưa Tháng Sáu diện áo khoác chần bông kết hợp chân váy xếp ly họa tiết tartan đỏ, mang đến diện mạo cổ điển, trang nhã và đậm chất Noel.

- Ảnh 9.

Khánh Linh (Cô Em Trendy) lại chọn tinh thần tối giản làm điểm nhấn. Fashionista diện trọn set đồ đen đến từ Hermès, tay ôm bó thông xanh, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn đậm không khí lễ hội.

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nộiHai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Thời trang - 1 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh

Thời trang - 2 giờ trước

GĐXH - Trong không khí Giáng sinh ngập tràn sắc màu, Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Noel với phong cách sang trọng, tinh tế. Vẻ đẹp mặn mà cùng thần thái điềm đạm của nàng hậu khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.

'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý với phong cách tối giản đu trend 'trạm tỷ'

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - "Nàng dâu hào môn" Hương Liên kết hợp sơ mi mở bung cúc cùng áo hai dây, quần jeans ôm dáng và loạt phụ kiện cao cấp khi đu trend "trạm tỷ".

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Loạt ảnh quyến rũ của Võ Hạ Trâm khiến chồng Ấn Độ 'nhận không ra'

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh thời trang mang phong cách gợi cảm hiếm thấy. Không chỉ khán giả, ngay cả ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ cũng có phản ứng hài hước khiến dân mạng thích thú.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Sĩ Thanh diện đồ bó sát khoe thân hình 'đồng hồ cát' hút mắt khán giả

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Dù đã bước sang tuổi U40, Sĩ Thanh chứng minh vóc dáng thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh thời trang gợi cảm với trang phục bó sát, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh và nhiều sao Việt thi nhau "đua trend" mới của xứ Trung khiến fan thích thú.

Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Hồ Ngọc Hà váy ren xuyên thấu, lộ một chi tiết khiến fan trầm trồ

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện bộ váy ren ôm sát, xuyên thấu, đặc biệt là khoe trọn vòng eo đẹp siêu thực dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy mới đây tung bộ ảnh bắt trend "trạm tỷ" khiến fan trầm trồ: "Sao Việt đu trend đỉnh nhất năm".

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Hôn lễ của Tiên Nguyễn - con gái Johnathan Hạnh Nguyễn đã qua được vài hôm nhưng với những tín đồ thời trang đây là một "bữa tiệc" hàng hiệu nhớ mãi không quên. Hiện tại, đến trang phục của bố cô dâu - tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng được quan tâm.

Xem nhiều

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang
Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top