Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Châu Bùi sớm “nôn nao” không khí Giáng sinh ngay từ giữa tháng 12. “Em Xinh” mang đến bộ ảnh Noel chụp tại nhà với ý tưởng sáng tạo, khi hóa thân thành món quà đặc biệt “xuyên thủng” lớp giấy gói rực rỡ sắc màu, vừa tinh nghịch vừa cuốn hút.

Trong khi đó, MC Thanh Thanh Huyền thu hút mọi ánh nhìn với váy dạ hội kim sa tông đỏ nổi bật, xuất hiện trong không gian khách sạn sang trọng, toát lên vẻ quyến rũ và lộng lẫy của mùa lễ hội.

Hoa hậu Thanh Thủy thanh lịch trong trang phục thể thao khi check-in Noel tại Hà Nội, tạo vẻ ngọt ngào và cá tính.

Quỳnh Anh Shyn thể hiện cá tính riêng với outfit kẻ caro đỏ đen và bốt cao cổ đầy phong cách.

Văn Mai Hương lăng xê các thiết kế của Burberry trong mùa Giáng sinh năm nay. Giọng ca Mưa Tháng Sáu diện áo khoác chần bông kết hợp chân váy xếp ly họa tiết tartan đỏ, mang đến diện mạo cổ điển, trang nhã và đậm chất Noel.

Khánh Linh (Cô Em Trendy) lại chọn tinh thần tối giản làm điểm nhấn. Fashionista diện trọn set đồ đen đến từ Hermès, tay ôm bó thông xanh, tạo nên hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn đậm không khí lễ hội.

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.