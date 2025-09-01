Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest

Éclat không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn mang tính ứng dụng cao, thông qua những tầng màu sắc được sử dụng, NTK muốn mang đến một tuyên ngôn thời trang cho phái đẹp: mỗi người phụ nữ đều là một ngôi sao lấp lánh