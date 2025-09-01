Mới nhất
Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest

Thứ hai, 06:56 01/09/2025 | Thời trang
Tối ngày 30/8, show Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Trong đó, NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với BST Éclat của mình bởi sự tinh tế, sang trọng và khác biệt.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 1.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh được chọn là gươg mặt mở màn của phần trình diễn BST Éclat với "Giấc mơ đêm", lấy cảm hứng từ màu đen huyền ảo của đêm tối đầy bí ẩn

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 2.

Bộ trang phục được xử lý đặc biệt, tạo hiệu ứng khi di chuyển ở chân váy vô cùng độc đáo, và phần đuôi váy dài 5m khiến nàng hậu trở nên sang trọng, quyến rũ

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 3.

Á hậu Helen Thu Hiền hoá tiểu thư quý tộc Pháp cùng bộ váy dạ hội bum xoè phần cúp ngực được xử lý tinh tế khiến cô nàng trông sang trọng và gợi cảm

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 4.

Điểm thu hút của bộ trang phục chính là chiếc mũ hoa đen đang mốt, điểm xuyến lông vũ tạo sự thu hút từ khán giả

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 5.

Á hậu Ánh Vương diện bộ trang phục dạ hội sang trọng. Phần thân váy được đính đá đan xen một cách tinh xảo, lấy ý tưởng từ bầu trời sao lấp lánh. Điểm nhấn nữa chính là chiếc váy choàng tạo nên sự sang trọng, quý phái cho người mặc

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 6.

Á hậu Lâm Bích Tuyền gây ấn tượng với chiếc đầm cúp cắt khoe những đường cong gợi cảm

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 7.

Đặc biệt, chiếc đầm được kiến tạo bởi hàng nghìn hạt cườm được đính kết tỉ mỉ, tinh tế cùng những chi tiết hoa được cắt laser, tạo khối 3D tạo sự nổi bật giữa đám đông

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 8.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết màn BST từ NTK Thanh Hương Bùi với chiếc đầm dạ hội Éclat- Mảnh sáng lấp lánh được thiết kế bởi sự đan xen giữa vải satin và lưới kim loại tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng độc đáo

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 9.

Điểm nhấn từ bộ trang phục nặng gần 20 kg này chính là chiếc mũ được tạo hình với cấu trúc đám cầu kì, tinh xảo

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 10.

Các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 cũng trở nên sang trọng, quyến rũ cùng những trang phục đặc biệt từ BST Éclat

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 11.

Hiệu ứng xuyên thấu được tận dụng triệt để trên những thiết kế dạ hội, thảm đỏ nhằm giúp các người đẹp bước đi trông nhẹ nhàng hơn và c hất liệu see-through còn mang đến ra sự mờ ảo khi phối đắp nhiều tầng vải, khiến các bộ váy thu hút ánh nhìn

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 12.

NTK Thanh Hương Bùi cho biết: “BST Éclat của THANHHUONGBUI được lấy cảm hứng từ những mảnh ánh sáng lấp lánh, Éclat mang đến sự kiêu kỳ, sang trọng và lộng lẫy cho người mặc"

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest - Ảnh 13.

Éclat không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn mang tính ứng dụng cao, thông qua những tầng màu sắc được sử dụng, NTK muốn mang đến một tuyên ngôn thời trang cho phái đẹp: mỗi người phụ nữ đều là một ngôi sao lấp lánh

