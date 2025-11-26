Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy sang chảnh với đầm dạ hội tại Liên hoan phim Việt Nam
GĐXH - Trong khi Lương Thùy Linh chọn đầm trắng cầu kỳ, thì Trần Tiểu Vy sang chảnh với thiết kế màu đồng, còn Đoàn Thiên Ân xuất hiện bồng bềnh trong mẫu dạ hội xanh navy tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
Năm nay, phim “Bộ Tứ Báo Thủ” mà Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính thu về hơn 330 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mùa Tết 2025. Tác phẩm giúp Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định tiềm năng và sự nghiêm túc với diễn xuất.
Thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn có sự góp mặt của Á hậu Huỳnh Minh Kiên (váy đen) và La Ngọc Phương Anh - được xem là “em út” trong đại gia đình Sen Vàng, vừa đăng quang ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2025.
4 cách phối áo len sành điệu như sao HànĐẹp
GĐXH - Áo len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ của sao Hàn khi Đông đến. Item này luôn được các sao nữ lăng xê nhờ khả năng giữ ấm và dễ dàng phối cùng nhiều phụ kiện. Cùng khám phá và bỏ túi 4 cách phối áo len sành điệu của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi dưới đây.