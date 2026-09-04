Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 41 khoe niềm vui giản dị

Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền GĐXH - Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vẻ đẹp đậm chất Á Đông.

Không khoe hàng hiệu, không đi dự sự kiện hào nhoáng, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chỉ khoe những niềm vui giản dị tại nhà. Đó là tự tay làm bữa sáng thơm ngon cho các con, hoa hậu quê Hải Phòng vui vẻ chia sẻ: "Đây là bữa sáng cho các con. Có ai giống tôi không? Buồn, vui, street, áp lực hay hạnh phúc, bình an thì đều muốn chui vào bếp". Đi kèm dòng viết này là hình ảnh làm bánh mỳ nóng hổi của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền khoe bánh mỳ nóng hổi do tự tay cô làm.

Bước vào tuổi trung niên, hoa hậu quê Hải Phòng hiếm khi chia sẻ những bức ảnh lộng lẫy hay các buổi tiệc tùng, mà lựa chọn cuộc sống bình yên với niềm vui chăm sóc hoa và cây trái trong khu vườn nhà. Hình ảnh đóa sen hồng được Nguyễn Thị Huyền đăng tải trên trang cá nhân nhân dịp sinh nhật phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của người đẹp.

Sau 22 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lựa chọn con đường học vấn để theo đuổi. Mới đây, người đẹp quê Hải Phòng khoe khéo khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ của mình. Ở tuổi trung niên nhưng sự nghiệp học hành của cô không dừng lại mà vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Được biết, từ thời đi học, người đẹp gốc Hải Phòng đã có thành tích học tập xuất sắc. Giai đoạn 2000 - 2003, cô là học sinh cấp ba chuyên Văn, trường Phổ thông trung học Thái Phiên, Hải Phòng. Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, London. Cô chính thức tốt nghiệp vào năm 2009.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khoe sen trồng trong vườn nhà.

Trở về nước, cô đầu quân cho Ban Đối ngoại VTV4 với vai trò Biên tập viên. Hoa hậu Việt Nam 2004 làm việc cho Đài truyền hình trong khoảng thời gian từ năm 2009-2012. Thời gian sau đó, Nguyễn Thị Huyền học Cao học, trở thành nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và công tác tại đây cho đến nay ở vai trò giảng dạy. Trên trang web chính thức của trường cũng đăng tải những thông tin về quá trình đào tạo và nghiên cứu của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, cùng với những bài báo khoa học, các bài tham luận hội thảo do cô làm tác giả hoặc đồng tác giả.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chọn cho mình chuyên ngành đào tạo báo chí vì đó là chuyên môn cô yêu thích. Dù không trực tiếp làm phóng viên, biên tập viên nhưng Nguyễn Thị Huyền cho rằng cô vẫn được tích lũy nghề nhờ học hỏi và tham gia công tác giảng dạy.

Ngoài công việc, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tận hưởng cuộc sống kín tiếng và bình dị bên gia đình. Thỉnh thoảng cô chia sẻ góc vườn nhỏ với những tâm sự nhẹ nhàng. Người đẹp quê Hải Phòng trải lòng: "Có những giai đoạn trong cuộc sống, con người ta bắt đầu hiểu rằng sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại quan trọng hơn mình từng nghĩ.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cần mẫn công tác tại trường.

Không phải cứ cho đi thật nhiều là sẽ mang đến điều tốt đẹp. Đôi khi, sự nhiệt thành đặt không đúng chỗ lại khiến bản thân dần cạn năng lượng, còn người nhận thì vô tình xem mọi thứ như điều hiển nhiên. Và đến một lúc nào đó, chính người cho cũng cảm thấy mỏi mệt vì sự tận tâm của mình không còn được trân trọng như ban đầu".

Hiện tại, nhịp sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không phải là sân khấu với ánh hào quang showbiz mà với cô đó là hành trình hoàn thiện bản thân trong bình yên.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất tại Việt Nam nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông và hình ảnh kín tiếng, học thức. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi Năm 2004, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 tại Trung Quốc và lọt Top 15 — thành tích rất nổi bật của Việt Nam thời điểm đó.