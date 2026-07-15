Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất tại Việt Nam nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông và hình ảnh kín tiếng, học thức. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi

Năm 2004, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 tại Trung Quốc và lọt Top 15 — thành tích rất nổi bật của Việt Nam thời điểm đó.