Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thứ tư, 09:25 15/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ ngoài tràn đầy sức sống và vẻ đẹp đậm chất Á Đông.

Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 1.Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 'mát tay nuôi sen' trong vườn nhà

GĐXH - Không chỉ dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền còn yêu thích chăm sóc gia đình và dành thời gian cho thú vui trồng, chăm sóc sen trong khu vườn nhà.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 1.

Sau hơn 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền vẫn là một trong những người đẹp được công chúng yêu mến bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Ở tuổi 41, cô gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, trẻ trung cùng cuộc sống bình yên, tránh xa sự ồn ào của làng giải trí.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004 khi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không lâu sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới và lọt vào Top 15 chung cuộc, ghi dấu ấn với nhan sắc dịu dàng cùng phong thái nền nã.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 3.

Đến nay, ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được những nét đẹp từng làm nên dấu ấn của mình. Gương mặt hài hòa, đôi mắt hiền, nụ cười rạng rỡ và làn da trắng sáng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 4.

Khác với nhiều người đẹp lựa chọn phong cách quyến rũ hay can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa, Nguyễn Thị Huyền vẫn trung thành với vẻ đẹp tự nhiên. Cô thường để tóc dài, trang điểm nhẹ và ưu tiên những bộ trang phục thanh lịch, tôn lên nét đẹp nền nã của người phụ nữ Việt.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 5.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Huyền đều nhận được nhiều lời khen vì quá xinh đẹp.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 6.

Không tiết lộ nhiều về bí quyết làm đẹp, nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Nguyễn Thị Huyền duy trì lối sống khoa học, yêu thiên nhiên và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 7.

Với cô, vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bởi sự bình an trong tâm hồn, tinh thần lạc quan và niềm vui trong cuộc sống hằng ngày.

Nhan sắc tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 8.

Chính điều đó giúp Hoa hậu Việt Nam 2004 luôn giữ được thần thái rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 41.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất tại Việt Nam nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông và hình ảnh kín tiếng, học thức. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi

Năm 2004, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 tại Trung Quốc và lọt Top 15 — thành tích rất nổi bật của Việt Nam thời điểm đó.

Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - Ảnh 10.Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

GĐXH - Sau 22 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tập trung hoàn thiện bản thân. Cô cũng kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

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