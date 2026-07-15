Vẻ ngoài tuổi 41 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Ảnh Tăng Thanh Hà tuổi 18 gây sốtCâu chuyện văn hóa -
Ảnh từ bộ phim Hàn Mặc Tử được chia sẻ trở lại sau hơn 20 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp trong trẻo của Tăng Thanh Hà ở tuổi 18.
Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất tại Việt Nam nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông và hình ảnh kín tiếng, học thức. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi
Năm 2004, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 tại Trung Quốc và lọt Top 15 — thành tích rất nổi bật của Việt Nam thời điểm đó.
Ảnh từ bộ phim Hàn Mặc Tử được chia sẻ trở lại sau hơn 20 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp trong trẻo của Tăng Thanh Hà ở tuổi 18.
GĐXH - Sau 18 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm mới đây gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung như "hack tuổi", khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.
GĐXH - Con trai của cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh chuẩn bị bước vào lớp 12 và có ngoại hình rất giống bố, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý khi dạo bước đầy quyến rũ tại Paris.
GĐXH - H'Hen Niê không chỉ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bố đẻ cùng con gái Harley đi chơi mà còn bởi chuyện "dở khóc dở cười" khi "chốt đơn" 2 hecta đất cho anh em trai.
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật con gái út Sophia Minh Châu, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ đầy yêu thương: "Con là một trong những lý do để mẹ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc". Dòng tâm sự nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và người hâm mộ.
GĐXH - Theo thông báo của Billboard ngày 14/7, "Dracula" - đĩa đơn hợp tác giữa Jennie và nhóm nhạc Úc Tame Impala đã vươn lên vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100.
GĐXH - Sơn mang quà tới tận nhà để biếu nhưng lại bị ông Đăng đuổi thẳng.
GĐXH - Mới đây, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình tại Úc. Được biết, đây là kỳ nghỉ của gia đình cô.
GĐXH - Nữ sinh 19 tuổi Gouband Lisa với dòng máu Việt - Pháp đang thu hút sự chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn thông thạo 3 ngôn ngữ.
GĐXH - Vừa nhận nhiệm vụ mới tại cơ sở, Quang Tuấn đã phải đối mặt với những bất ổn tiềm tàng, các thế lực tội phạm đẩy nhanh kế hoạch chống phá quyết liệt.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.