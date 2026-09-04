Anh trai Khánh Thi hiếm hoi tiết lộ về mẹ ruột

Khánh Thi luôn cảm thấy 'nhẹ lòng' khi có Phan Hiển ở bên GĐXH - Khánh Thi có những ngày nghỉ đúng nghĩa trong dịp lễ 2/9 bên gia đình ấm áp. Cô còn tiết lộ được Phan Hiển yêu thương, chiều chuộng từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân, anh trai Khánh Thi chia sẻ, gia đình anh có truyền thống nghệ thuật khi hầu hết các thành viên từ thế hệ trước đến nay đều gắn bó với lĩnh vực này. Anh cho biết mẹ của hai anh em từng là ca sĩ và cũng từng đạt danh hiệu hoa khôi. Theo anh, có lẽ chính từ mẹ mà niềm đam mê nghệ thuật, âm nhạc và nhảy múa đã được truyền lại cho hai anh em Nguyễn Xuân Huy và Khánh Thi.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy chia sẻ hình ảnh này và gọi đây là "Gia tài của mẹ Đông".

Trước đó, Khánh Thi cũng bày tỏ niềm tự hào về mẹ của mình. Cô từng viết: "Mẹ Thi ngày xưa đẹp lắm, hát chầu văn lại ngâm thơ hay. Mẹ là ca sĩ của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, về sau mẹ gác lại ước mơ để tập trung lo cho gia đình và chăm sóc các con. Mẹ luôn là người đứng sau âm thầm cổ vũ cho Thi, không có kỳ thi hay cuộc thi nào của mình mà mẹ vắng mặt".

Sau thời gian công tác, hiện tại mẹ ruột Khánh Thi đã về hưu và tận hưởng cuộc sống ở tuổi U80. Cô còn rất tự hào khi mẹ luôn yêu thương, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các con cháu.

Khánh Thi cũng từng có những dòng viết tâm sự về mẹ xúc động. Cô viết: "Tôi đã làm được gì cho mẹ ư? Chưa gì cả, vì bà vẫn phải lo cho tôi từ bữa ăn đến tinh thần lên xuống của tôi. Cả đời mẹ tần tảo chỉ để cho chồng cho con được vui và hạnh phúc. Mẹ được gì tôi không dám hỏi. Nhìn mẹ tôi chỉ thấy mình còn sống ích kỷ lắm". Không chỉ chăm lo cho con, bà còn là hậu phương vững vàng chăm lo cho các cháu.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy và em gái Khánh Thi.

Có lẽ điều hạnh phúc nhất với mẹ ruột Khánh Thi là được chứng kiến con gái khoác áo cô dâu trong đám cưới. Trong sự kiện đặc biệt này, bà đã dành một khoản hồi môn lớn cho con gái. 12 cây vàng là món quà mẹ ruột Khánh Thi tặng cho vợ chồng con gái để làm vốn kinh doanh, chăm lo cho tổ ấm của mình.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Khánh Thi: Đôi khi gia đình cũng có những khoảng trống GĐXH - Vì bận rộn với công việc, mải mê với nghề nên khi mọi thứ cuốn đi, Khánh Thi nhận ra gia đình cũng có những khoảng trống. Dù giỏi giang đến đâu, nữ kiện tướng dancesport cũng có lúc đuối sức.



